Дуракам везет в апрельскую погоду. Что немцы думают о счастье

Немецкие пословицы и поговорки о счастье

Деление и умножение

В русском языке тоже есть аналог пословицы "Geteilte Freude ist doppelte Freude" - "Радость на двоих - две радости". Только в русском, в отличие от немецкого, у нее существует еще и первая половина - не менее важная: "Горе на двоих - полгоря, радость на двоих - две радости".