Дуракам везет в апрельскую погоду. Что немцы думают о счастье

Невероятно, но факт: немцы и русские не так сильно отличаются друг от друга, как это обычно считается. Во всяком случае, в том, как они думают и говорят о счастье.
Сколько вы потратили на обручальные кольца? А какую сумму отложили на свадьбу? Немецкий математик рассказал о том, что вас ждет.
Хочешь быть счастливым - живи по принципам хюгге, говорят датчане. Почему бы не последовать примеру счастливых скандинавов?
Лето и его атрибуты - солнце, жара, голубое небо и тому подобное - часто озвучиваются в немецких пословицах и поговорках. И порой весьма необычно.
Куй железо, пока горячо! Эта и другие поговорки по-немецки в нашей подборке - интересные примеры.
Животные часто становятся героями пословиц, поговорок, идиом. Причем речь в этих устойчивых оборотах на самом деле идет о людях.
Здесь - немецкие пословицы и поговорки об овощах, фруктах, травках и цветочках. Будьте осторожны! Некоторые из них в приличном обществе произносить не стоит.