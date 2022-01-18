 Что на Западе думают о Назарбаеве, атаке на его клан и культе личности елбасы в Казахстане (20.01.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 20.01.2022

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Что на Западе думают о Назарбаеве, атаке на его клан и культе личности елбасы в Казахстане (20.01.2022)

В СМИ появляются все новые сообщения об активах, якобы подконтрольных Назарбаеву и его окружению. Ранее в эфире DW экс-премьер Казахстана Акежан Кажегельдин призвал ЕС помочь заморозить активы клана бывшего президента. Резкая критика в адрес Нурсултана Назарбаева и его клана не удивляет немецких экспертов. По их мнению, окружение экс-президента оказалось вытеснено из большой политики.

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