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Что известно о ракетном ударе по ТЦ в Кременчуге, и смогут ли страны G7 напугать Путина? ПРЯМОЙ ЭФИР (27.06.2022)

Итоги второго дня саммита G7: что важно для Украины и России? Наступил ли на самом деле дефолт в России? Что случилось в Кременчуге?