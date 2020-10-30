Учеба в Германии: что изменилось для иностранных студентов

На сегодняшний день студент, допустим, из России может получить немецкую визу для учебы в вузе или колледже довузовской подготовки, а также с целью посещения языковых курсов в Германии. Кроме того, у тех, кто только собирается поступать в немецкий университет, но еще не определился с выбором и не получил ответ о зачислении, есть возможность приехать в Германию по визе для абитуриентов, подать документы на месте и сдать вступительные экзамены, если того требует учебная специальность. Такие экзамены устраивают, например, на факультетах искусств, дизайна, в высших школах музыки, а также для будущих медиков.

С новым законом, который вступил в силу 1 марта, возможность "прощупать почву" на месте появилась и у тех, кого интересует не высшее, а среднее профессиональное образование.

Поиск места для профобучения

В Германии число вакансий для желащих пройти производственное обучение по дуальной системе (Berufsausbildung) растет. Рабочих рук не хватает, а немецких выпускников школ, которые получают профессию по этой модели, становится меньше - отчасти из-за проблем с демографией. И хотя с новым законом для тех иностранцев не из ЕС, кто хочет пройти профобучение в Германии, немецкое Федеральное агенство по труду и дальше будет проводить проверку на приоритетность (то есть занять вакансию разрешат, только если нет претендента из Германии или ЕС), шансы у российских или украинских выпускников школ пройти профобучение и затем остаться работать на немецком предприятии все же неплохие.

Получить немецкую визу для прохождения профессиональной подготовки при производстве в Германии можно было и раньше. Для этого необходимо предъявить договор с работодателем. Найти предприятие, готовое взять иностранца в ученики, на расстоянии непросто. С новым законом выпускник школы, в частности, из России или Украины может получить визу на шесть месяцев, приехать в Германию и пройти собеседование.

Правда, есть несколько требований, которые все усложняют. Претендент должен быть не старше 25 лет. А его аттестат должен соответствовать формальным требованиям, которые предъявляют ко всем российским абитуриентам, поступающим в вузы Германии. Проверить, дает ли школьный аттестат право на обучение в немецком университете, можно на сайте Anabin. Например, если аттестат о среднем полном общем образовании был получен после 2015 года, то нужно проучиться еще год в вузе своей страны. А с дипломом среднего специального учебного заведения необходимы еще два года вуза. Любопытно, что если заявитель уже нашел производство, готовое взять его на обучение, и у него есть договор, то правило для поступающих в вузы на него не распространяется.

В свободное от профобучения время студентам разрешается подрабатывать до 10 часов в неделю

Также необходимо подтвердить наличие средств для жизнеобеспечения на весь период пребывания в размере 939 евро в месяц или предоставить финансовое поручительство. Важно знать, что находясь в Германии с целью поиска места учебы или прохождения профподготовки, выпускник не имеет права осуществлять трудовую деятельность. То есть временная подработка или практика на производстве по этому типу визы не разрешается.

Кроме того у претендента должны быть знания немецкого на довольно высоком уровне B2. Если знаний недостаточно для выбранной специальности, новый закон позволяет получить визу для посещения языкового курса - общего или по профессии.

Смена статуса и вид на жительство

Студенту-иностранцу, начавшему обучение в немецком университете, можно оставить вуз и начать производственное обучение по дуальной системе, переоформив разрешение на пребывание. С новым законом возможности расширяются. Кроме того, с согласия Федерального агентства по труду студент может начать квалифицированную трудовую деятельность по специальности, получив разрешение на работу.

Студенты не из ЕС, получившие немецкий диплом о профобразовании, как и иностранные выпускники немецких вузов, получают право оформить вид на жительство в Германии после того, как проработают в этой стране два года.

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