Что ели мухи 50 млн лет назад (фото)

Мессель • Возраст этой окаменевшей мухи можно определить более или менее точно. Около 47,5 миллионов лет назад это доисторическое насекомое сразу после обильного и последнего в ее жизни, так сказать, обеда попало в кратерное озеро, погибло и превратилось в окаменелость.

Карьер Мессель на месте этого озера расположен в немецкой земле Гессен и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как место обнаружения многочисленных редких фоссилий. Фотографии некоторых более ранних находок собраны в нашей галерее в конце страницы. Подробно про это место можно прочитать здесь Предок кошки с большим хвостом и другие окаменелости карьера Мессель, поэтому сразу перейдем к мухе, послужившей делу науки.

Пыльца в желудке окаменевшей мухи

Слева отмечены точки, где были взяты пробы. Справа красным показано полное брюшко насекомого

Журнал Current Biology в марте опубликовал отчет международного коллектива ученых из США, Австрии и Германии, изучивших эту окаменелость. В проекте принимала участие сотрудница Зенкенбергского музея (Naturmuseum Senckenberg) во Франкфурте-на-Майне Соня Ведман (Sonja Wedmann). Здесь в одном из крупнейших европейских музеев естественной истории хранятся многие экспонаты из расположенного неподалеку карьера.

Мухи и опыление растений

Изучив содержание желудка этой мухи из семейства длиннохоботницы (лат. Nemestrinidae), ученые обнаружили пыльцу разных растений, что стало первым свидетельством того, что двукрылые насекомые из этого семейства около пятидесяти миллионов лет назад участвовали в опылении растений, как пчелы, шмели и бабочки.

Карьер Мессель расположен около Дармштадта - примерно в 30-ти километрах от Франкфурта-на-Майне

По словам Сони Ведман, исследователи-палеонтологи не исключают, что для тропических растений мухи могли играть в этом процессе в тот период даже более важную роль, чем пчелы. Отметим также, что в последние годы из-за сокращения числа пчел в мире ученые все чаще обращают внимание на участие мух и других насекомых в опылении и проводят соответствующие исследования.

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