Что делают немцы, чтобы вернуть в реки лосося (фото)

Цербст • Восстановление популяции рыбы - дело рук самих рыбаков. Этот проект осуществляется в восточногерманской федеральной земле Саксония-Анхальт уже более десяти лет. Каждый год осенью в здешнюю речку Нуте, впадающую в приток Эльбы - Хафель, выпускают примерно 20 тысяч полугодовых атлантических лососей, выращенных на специальной ферме в Дании. Поддержку местным энтузиастам оказывают ученые из потсдамского Института внутреннего рыболовства (IfB).

Один из участников проекта - рыбак-любитель Роберт Френцель (Robert Frenzel)

Когда и почему лосось исчез из немецких рек

Как отмечает агентство dpa, после долгого отсутствия первые лососи были замечены в этих местах на речке Нуте в 2011 году. Они исчезли здесь еще в конце XIX века. В Эльбе последнего лосося из естественной популяции выловили в 1912 году. Уже тогда предпринимались попытки выпускать в реки молодых искусственно разведенных рыб, но несмотря на эти усилия в 1930-х годах лосось в Эльбе все же исчез из-за чрезмерного вылова, загрязнения рек в регионе в результате индустриализации, строительства плотин для водяных мельниц и так далее.

Общая протяженность реки Нуте (Nuthe) в Саксонии-Анхальт составляет всего около 40 километров. Первых молодых лососей здесь выпустили в 2009 году

Считается, что в целом в Германии лососи пропали в 1950-х годах. Первый проект по восстановлению популяции был начат в 1983 году на Рейне. Первые рыбы, вернувшиеся на нерест, были замечены в верхнем течении Рейна в 1997 году.

Рыбы, которых выпустили в речку Нуте этой осенью - вернее, те из них, которые выживут, должны вернуться сюда примерно через четыре года. Проект финансируется из средств, получаемых от выдачи рыболовных лицензий. Ежегодно - около 14 тысяч евро.

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