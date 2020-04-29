 Что делают немцы, чтобы вернуть в реки лосося (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 29.10.2020

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По Германии

Что делают немцы, чтобы вернуть в реки лосося (фото)

Когда-то, очень-очень давно, лосось считался в Германии едой для бедных - так много его здесь водилось, но потом исчез из немецких рек и озер.

Молодые лососи в аквариуме перед выпуском в речку Нуте

Цербст • Восстановление популяции рыбы - дело рук самих рыбаков. Этот проект осуществляется в восточногерманской федеральной земле Саксония-Анхальт уже более десяти лет. Каждый год осенью в здешнюю речку Нуте, впадающую в приток Эльбы - Хафель, выпускают примерно 20 тысяч полугодовых атлантических лососей, выращенных на специальной ферме в Дании. Поддержку местным энтузиастам оказывают ученые из потсдамского Института внутреннего рыболовства (IfB).

Один из участников проекта - рыбак-любитель Роберт Френцель (Robert Frenzel)

Один из участников проекта - рыбак-любитель Роберт Френцель (Robert Frenzel)

Когда и почему лосось исчез из немецких рек

Как отмечает агентство dpa, после долгого отсутствия первые лососи были замечены в этих местах на речке Нуте в 2011 году. Они исчезли здесь еще в конце XIX века. В Эльбе последнего лосося из естественной популяции выловили в 1912 году. Уже тогда предпринимались попытки выпускать в реки молодых искусственно разведенных рыб, но несмотря на эти усилия в 1930-х годах лосось в Эльбе все же исчез из-за чрезмерного вылова, загрязнения рек в регионе в результате индустриализации, строительства плотин для водяных мельниц и так  далее.

Общая протяженность реки Нуте (Nuthe) в Саксонии-Анхальт составляет всего около 40 километров. Первых молодых лососей здесь выпустили в 2009 году

Общая протяженность реки Нуте (Nuthe) в Саксонии-Анхальт составляет всего около 40 километров. Первых молодых лососей здесь выпустили в 2009 году

Считается, что в целом в Германии лососи пропали в 1950-х годах. Первый проект по восстановлению популяции был начат в 1983 году на Рейне. Первые рыбы, вернувшиеся на нерест, были замечены в верхнем течении Рейна в 1997 году.

Рыбы, которых выпустили в речку Нуте этой осенью - вернее, те из них, которые выживут, должны вернуться сюда примерно через четыре года. Проект финансируется из средств, получаемых от выдачи  рыболовных лицензий. Ежегодно - около 14 тысяч евро.

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  • Саксония

    Немецкие карпы

    Немцы предпочитают готовить карпов по традиционным и старым семейным рецептам во время рождественских и новогодних праздников, однако отлавливать и продавать их начинают в сентябре-октябре, то есть сезон уже в самом разгаре. В Саксонии, одном из традиционных регионов выращивания этой рыбы в Германии, даже коронуют собственную карповую королеву.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Более четырех десятков предприятий разводят карпов в соседнем Бранденбурге. Одно из крупнейших находится около города Пайц (Peitz). Отсюда в продажу обычно поступают карпы-двухлетки. В некоторых других местах - карпы от четырех до шести лет. В прудах под Пайцем также обитают сомы, судаки, окуни и щуки.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    Помимо широко распространенных обыкновенных карпов в Германии попытались выращивать пестрых толстолобиков, которых немцы называют мраморными карпами, однако покупателям они не пришлись по вкусу. Некоторые толстолобики, вроде такого 30-летнего красавца из Мекленбурга, исполняют роль редких показательных экземпляров. На стол такие "долгожители" никогда не попадают.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    Этот и предыдущий снимки были сделаны в районе ландшафтного заповедника Левиц (Lewitz) в Мекленбурге-Передней Померании. Здешнее карповое хозяйство является самым большим в Северной Германии. С тридцати его прудов каждый год получают около 300 тонн рыбы.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    В Левице и других хозяйствах сразу после отлова карпов сортируют вручную по размеру и весу, а затем отпускают в бассейны с водой. В магазины и рестораны их поставляют живыми. Килограмм стоит около 7,5 евро.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Для разведения карпов годятся естественные и искусственные водоемы глубиной не менее 70 сантиметров, а для зимовки - местами они должны быть около метра. Более глубокие пруды и озера весной прогреваются дольше, что замедляет рост. В XIII-XV веках, как предполагают историки, число карповых прудов, например, в той же самой Баварии превышало нынешнее в три-четыре раза.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Перед началом ловли воду спускают, а работать начинают на утренней заре. Этот снимок сделан в Бранденбурге. Вместе с Баварией и Саксонией Бранденбург входит в тройку федеральных земель, где больше всего разводят карпов в Германии. На их долю приходится около 80 процентов всех выращенных карпов.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    По данным Федерального статистического ведомства, ежегодно в Германии выращивают более 5 тысяч тонн карпов. Они уступают лишь радужной форели (8 тысяч тонн). На первом месте в Европе по производству карпов находится Польша (20 тысяч тонн).

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Немецкие карпы

    Некоторые районы, в которых выращивают карпов, получили европейский сертификат соответствия традиционных региональных продуктов. Среди них - голштинские карпы (Holsteiner Karpfen) из Шлезвиг-Гольштейна. Объем производства в этой федеральной земле небольшой - всего двести тонн. Более подробно о таких региональных деликатесах мы уже рассказывали в отдельном репортаже.

  • Бавария

    Немецкие карпы

    На первом месте прочно находится Бавария. Эти дети в традиционных костюмах приняли участие в открытии баварского карпового сезона 2015 года, проходившем в Средней Франконии.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Карпов разводили еще древние греки и римляне, а пришла эта традиция из Китая. Широкое распространение в Германии они получили в Средние века благодаря монахам, которые выращивали их для постных дней. Первое письменное упоминание карповых прудов на территории нынешней Германии относится к временам правления императора Карла Великого (742-814).

  • Бавария

    Немецкие карпы

    Карпы умеют хорошо приспосабливаться и отлично чувствуют себя не только в рыбоводческих хозяйствах, но и в старых дворцовых и парковых прудах, например, в мюнхенском Нимфенбурге. Правда, осенью их здесь отлавливают, чтобы переселить на зимовку.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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