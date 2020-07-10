Что цветет на бывшем советском бомбодроме в Германии? (фото)

Витшток • Витшток-Руппинская пустошь (Wittstock-Ruppiner Heide или также Kyritz-Ruppiner Heide) - так называют этот особо ценный природный ландшафт на востоке немецкой федеральной земли Бранденбург. Общая площадь пустоши составляет около 700 квадратных километров, из них около 120 квадратных километров в 1952-2011 годах использовались в качестве военного полигона. Сначала - советскими военными подразделениями, находившимися на территории ГДР, для проведения учебных бомбометаний, затем - бундесвером. Однако после передачи бундесверу местное население выступило с инициативой закрыть полигон, что и случилось. После очистки территории от следов пребывания военных здесь проложили дорожки и маршруты для пеших, велосипедных и верховых прогулок и туров.

Витшток-Руппинская пустошь.Фотографии

Среди типичных растений пустоши - вереск и папоротник

Смотровая площадка в Витшток-Руппинской пустоши

Вид на окрестности со смотровой площадки

Вот уже десять лет в этих местах тихо и спокойно. Сейчас, как и в других таких уголках Германии, в Витшток-Руппинской пустоши цветет вереск, что и стало поводом для корреспондента агентства dpa заглянуть сюда и сделать фотографии.

Помимо вереска, на песчаных почвах растут разные неприхотливые травы и другие растения, а также хорошо себя чувствуют сосны и березы. Восточная часть региона называется Руппинской Швейцарией. Своих "Швейцарий" в Германии, кстати, тоже достаточно много - около двухсот, о чем мы уже рассказывали.

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