Что бывает, когда древо желаний - война

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Агрессивная политика России во главе с президентом Владимиром Путиным дестабилизировала ситуацию в мире. Велика опасность перерастания войны в Украине в глобальный конфликт.
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Война в Украине изменила ситуацию в сфере безопасности в Европе. Сегодня Финляндия и Швеция всерьез задумываются о перспективе членства в НАТО. Россия критикует планы по расширению альянса.
По мнению украинского лидера, президент РФ может прибегнуть в Украине к ядерному или химическому оружию. Зеленский также сообщил о гибели в войне с РФ до 3000 украинских военнослужащих.