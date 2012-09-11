Что больше всего подорожало в Германии (фотогалерея)

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Война в Украине, рост цен на энергоносители: Германию накрывает волна небывалой инфляции. DW о том, за какие товары, продукты и услуги жителям страны придется платить больше.
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