Что больше всего подорожало в Германии (фотогалерея)

Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше

Энергоносители стали дорогим товаром

Главным фактором, разгоняющим инфляцию, является резкий рост цен на энергоносители. Они выросли, по данным онлайн-площадки для сравнения предложений Check24, на 58 процентов по сравнению с прошлым годом. В связи с тем, что положение на этом рынке остается неопределенным, улучшения пока не предвидится. Бремя высоких цен на энергоносители ложится как на промышленность, так и на потребителей.