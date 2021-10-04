Главный мерзавец Голливуда: Кристофу Вальцу - 65 лет

Мировую славу ему принесли "Бесславные ублюдки" и "Джанго освобожденный". 4 октября Кристофу Вальцу исполняется 65 лет.
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