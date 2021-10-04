 Главный мерзавец Голливуда: Кристофу Вальцу - 65 лет | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.10.2021

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Культура и стиль жизни

Главный мерзавец Голливуда: Кристофу Вальцу - 65 лет

Мировую славу ему принесли "Бесславные ублюдки" и "Джанго освобожденный". 4 октября Кристофу Вальцу исполняется 65 лет.

  • Ein Fall für Zwei Christoph Waltz und Claus Theo Gärtner (picture-alliance/KPA )

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Начало карьеры

    В кино Кристоф Вальц пришел, по его собственным словам, "из-за отсутствия других идей". Хотел стать кинооператором, но учился в школах актерского мастерства в Вене и Нью-Йорке. В 1977 году впервые вышел на сцену в Вене, затем много играл в театрах Германии и Австрии. С конца 1970-х - на немецком телевидении. На фото: Кристоф Вальц (слева) в детективном сериале "Ein Fall für Zwei" (1985).

  • Tatort Christoph Waltz (picture alliance/Keystone)

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Немецкий актер

    В Германии Кристоф Вальц снимался в многочисленных кино- и телефильмах, а также в эпизодических ролях в детективных сериалах "Derrick", "Der Alte", "Schimanski", "Kommissar Rex", "Polizeiruf 110", "Rosa Roth", "Unter Verdacht", "Der letzte Zeuge", "SOKO Rhein-Main" и "Stolberg". На фото: Вальц в 196-й серии (1987) популярнейшего немецкого теледетектива "Tatort" ("Место преступления").

  • Derrick Mord inklusive Christoph Waltz (picture-alliance/Keystone)

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Мастер криминального жанра

    В культовом немецком детективном телесериале "Derrick" ("Деррик"), который транслировался более чем в 100 странах мира, в том числе и в России, Кристоф Вальц (на фото слева) появился в 1988 году в серии под названием "Mord inklusive" ("Убийство включено").

  • KÖNIG DER LETZTEN TAGE Fernsehfilm in zwei Teilen Christoph Waltz (picture-alliance/KPA )

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    "Царь Мюнстера"

    В немецком двухсерийном телефильме "König der letzten Tage" Кристоф Вальц играет реальную историческую личность эпохи Средневековья, голландского проповедника Иоанна Лейденского, вождя анабаптистов, провозгласившего его "царем Мюнстера". Помимо прочего, Иоанн был известен тем, что ввел многоженство, жил в роскоши и сделал город ареной бесчисленных религиозно-фанатических выходок.

  • Christoph Waltz Die Roy Black Story (picture-alliance / ZB)

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    "Король шлягеров"

    В немецком телевизионном фильме 1996 года "Du bist nicht allein" Кристоф Вальц снялся в главной роли - немецкого эстрадного певца Роя Блэка, культовой звезды 1970-х в Германии.

  • Кристоф Вальц

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Любимец Фортуны

    В 2009 году с помощью Квентина Тарантино Кристофу Вальцу удался "голливудский прорыв". За роль штандартенфюрера СС в фильме "Бесславные ублюдки" Кристоф Вальц (неожиданно и для него самого!) удостоился самой престижной награды в кино - "Оскара".

  • Кристоф Вальц

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Джентельмен и садист

    Образованный, педантичный, хитрый и жестокий герой Вальца в фильме "Бесславные ублюдки" - роль второстепенная. Но работа - блестящая. Подобные образы удаются Кристофу Вальцу особенно хорошо: он очень достоверно воссоздает внутренний мир психопата, сочетающего в себе джентльмена и садиста.

  • Кристоф Вальц

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Главарь гангстеров

    Экранизацию комикса знаменитого Мишеля Гондри "Зеленый шершень" (2011) знатоки советуют не воспринимать слишком серьезно, а вот Кристофа Вальца в этом фильме в роли главаря гангстеров Чуднофски - обязательно!

  • Кристоф Вальц

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Кардинал Ришелье

    Еще одного прославленного расчетливого интригана - кардинала Ришелье - Кристоф Вальц сыграл в 2011 году. Съемки очередной экранизации "Трех мушкетеров" проходили в южной Германии.

  • Кристоф Вальц

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Охотник за головами

    В 2012 году в фильме Тарантино "Джанго освобожденный" доктор Кинг Шульц - в сатирической интерпретации Вальца - на весь мир прославил немецкий город Дюссельдорф, откуда тот якобы приехал в Америку. За личиной обходительного, паясничающего, чудаковатого врача скрывается беспощадный и смелый охотник за головами.

  • Кристоф Вальц

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Полиглот Тарантино

    В кино Кристоф Вальц заслужил также славу полиглота. Как известно, фильмы Тарантино славятся своими отточенными до совершенства диалогами. В фильме "Бесславные ублюдки" Вальц говорит на австрийском немецком, по-английски, по-французски и по-итальянски, подчеркивая тем самым дьявольскую сущность нациста с мягким, вкрадчивым голосом.

  • Кристоф Вальц

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Двуликий Янус

    Многогранному актеру великолепно удается передавать полутона тех характеров, которые он играет, сочетание доброго и злого начал. Именно таким предстал его герой Уолтер Кин в фильме "Большие глаза".

  • Кристоф Вальц

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Аферист и плагиатор

    Тема фильма Тима Бёртона "Большие глаза" - скандал вокруг аферы с картинами, разразившейся в 1950-е годы в Калифорнии. Оборотистый предприниматель Уолтер Кин (его играет Кристоф Вальц) торгует портретами детей с огромными печальными глазами, написанными якобы им самим. На самом деле их автор - его жена Маргарет.

  • Кристоф Вальц

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Обаятельный негодяй

    В фильме "Большие глаза" немецко-австрийский актер настолько вжился в образ своего героя - обаятельного, но одновременно расчетливого и не связанного никакими моральными обязательствами, - что заслужил высшую похвалу реальной героини событий. Настоящая Маргарет Кин утверждает, что актеру удалось "ухватить самую суть" характера ее покойного мужа.

  • Кристоф Вальц

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Персональная звезда

    В 2014 году за заслуги перед мировым кинематографом Кристоф Вальц получил персональную звезду на голливудской "Аллее славы". Церемония открытия 2536-й по счету звезды, вмонтированной в тротуар, состоялась в Лос-Анджелесе.

  • Кадр из фильма Алита: Боевой ангел

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    "Алита: Боевой ангел" (2019)

    В этом боевике с элементами киберпанка, снятом Робертом Родригесом, Кристофу Вальцу досталась роль доктора Идо. Он находит останки женщины-киборга и помогает восстановить память. Действие происходит в будущем - в 2563 году.

  • Кадр из фильма Самая опасная игра

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    "Самая опасная игра" (2020)

    В этом сериале Кристоф Вальц снова играет омерзительного негодяя. Он предлагает неизлечимо больному мужчине принять участие в жестокой игре. Максимальный выигрыш - 24,5 миллиона долларов. Его получит беременная жена умирающего, если тот согласится сыграть в охоту до смерти - в роли добычи. Разве негодяю в лице Вальца кто-то может отказать?

  • Кадр Худший брак в Джорджтауне (2019)

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Расчетливый муж

    Главная роль в фильме "Худший брак в Джорджтауне" (2019) - молодой карьерист, соблазнивший вдову почти втрое старше него и сделавший карьеру политика. Однако жену находят мертвой, а его обвиняют в убийстве... Эта картина основана на реальных событиях. И Кристоф Вальц здесь - не только актер, но и режиссер.

  • 007: Спектр

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Враг суперагента

    Кристоф Вальц в компании Джеймса Бонда? Конечно, участие в съемках фильма о британском суперагенте "007: Спектр" - это одна из вершин в карьере. И кто бы сомневался, какая роль досталась Вальцу. В этом фильме он сыграл главаря преступной организации.

  • Не время умирать (2021)

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Очаровательная улыбка

    Кристоф Вальц - востребованный актер, который одновременно работает над несколькими картинами. Тем, кто успел соскучиться по его очаровательной улыбке, стоит посмотреть новый фильм бондианы "Не время умирать" (2021). В нем суперагент встретится со своим врагом...

    Автор: Бьянка Витцель, Инга Ваннер, Элла Володина, Марина Борисова


  • Ein Fall für Zwei Christoph Waltz und Claus Theo Gärtner (picture-alliance/KPA )

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Начало карьеры

    В кино Кристоф Вальц пришел, по его собственным словам, "из-за отсутствия других идей". Хотел стать кинооператором, но учился в школах актерского мастерства в Вене и Нью-Йорке. В 1977 году впервые вышел на сцену в Вене, затем много играл в театрах Германии и Австрии. С конца 1970-х - на немецком телевидении. На фото: Кристоф Вальц (слева) в детективном сериале "Ein Fall für Zwei" (1985).

  • Tatort Christoph Waltz (picture alliance/Keystone)

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Немецкий актер

    В Германии Кристоф Вальц снимался в многочисленных кино- и телефильмах, а также в эпизодических ролях в детективных сериалах "Derrick", "Der Alte", "Schimanski", "Kommissar Rex", "Polizeiruf 110", "Rosa Roth", "Unter Verdacht", "Der letzte Zeuge", "SOKO Rhein-Main" и "Stolberg". На фото: Вальц в 196-й серии (1987) популярнейшего немецкого теледетектива "Tatort" ("Место преступления").

  • Derrick Mord inklusive Christoph Waltz (picture-alliance/Keystone)

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Мастер криминального жанра

    В культовом немецком детективном телесериале "Derrick" ("Деррик"), который транслировался более чем в 100 странах мира, в том числе и в России, Кристоф Вальц (на фото слева) появился в 1988 году в серии под названием "Mord inklusive" ("Убийство включено").

  • KÖNIG DER LETZTEN TAGE Fernsehfilm in zwei Teilen Christoph Waltz (picture-alliance/KPA )

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    "Царь Мюнстера"

    В немецком двухсерийном телефильме "König der letzten Tage" Кристоф Вальц играет реальную историческую личность эпохи Средневековья, голландского проповедника Иоанна Лейденского, вождя анабаптистов, провозгласившего его "царем Мюнстера". Помимо прочего, Иоанн был известен тем, что ввел многоженство, жил в роскоши и сделал город ареной бесчисленных религиозно-фанатических выходок.

  • Christoph Waltz Die Roy Black Story (picture-alliance / ZB)

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    "Король шлягеров"

    В немецком телевизионном фильме 1996 года "Du bist nicht allein" Кристоф Вальц снялся в главной роли - немецкого эстрадного певца Роя Блэка, культовой звезды 1970-х в Германии.

  • Кристоф Вальц

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Любимец Фортуны

    В 2009 году с помощью Квентина Тарантино Кристофу Вальцу удался "голливудский прорыв". За роль штандартенфюрера СС в фильме "Бесславные ублюдки" Кристоф Вальц (неожиданно и для него самого!) удостоился самой престижной награды в кино - "Оскара".

  • Кристоф Вальц

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Джентельмен и садист

    Образованный, педантичный, хитрый и жестокий герой Вальца в фильме "Бесславные ублюдки" - роль второстепенная. Но работа - блестящая. Подобные образы удаются Кристофу Вальцу особенно хорошо: он очень достоверно воссоздает внутренний мир психопата, сочетающего в себе джентльмена и садиста.

  • Кристоф Вальц

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Главарь гангстеров

    Экранизацию комикса знаменитого Мишеля Гондри "Зеленый шершень" (2011) знатоки советуют не воспринимать слишком серьезно, а вот Кристофа Вальца в этом фильме в роли главаря гангстеров Чуднофски - обязательно!

  • Кристоф Вальц

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Кардинал Ришелье

    Еще одного прославленного расчетливого интригана - кардинала Ришелье - Кристоф Вальц сыграл в 2011 году. Съемки очередной экранизации "Трех мушкетеров" проходили в южной Германии.

  • Кристоф Вальц

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Охотник за головами

    В 2012 году в фильме Тарантино "Джанго освобожденный" доктор Кинг Шульц - в сатирической интерпретации Вальца - на весь мир прославил немецкий город Дюссельдорф, откуда тот якобы приехал в Америку. За личиной обходительного, паясничающего, чудаковатого врача скрывается беспощадный и смелый охотник за головами.

  • Кристоф Вальц

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Полиглот Тарантино

    В кино Кристоф Вальц заслужил также славу полиглота. Как известно, фильмы Тарантино славятся своими отточенными до совершенства диалогами. В фильме "Бесславные ублюдки" Вальц говорит на австрийском немецком, по-английски, по-французски и по-итальянски, подчеркивая тем самым дьявольскую сущность нациста с мягким, вкрадчивым голосом.

  • Кристоф Вальц

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Двуликий Янус

    Многогранному актеру великолепно удается передавать полутона тех характеров, которые он играет, сочетание доброго и злого начал. Именно таким предстал его герой Уолтер Кин в фильме "Большие глаза".

  • Кристоф Вальц

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Аферист и плагиатор

    Тема фильма Тима Бёртона "Большие глаза" - скандал вокруг аферы с картинами, разразившейся в 1950-е годы в Калифорнии. Оборотистый предприниматель Уолтер Кин (его играет Кристоф Вальц) торгует портретами детей с огромными печальными глазами, написанными якобы им самим. На самом деле их автор - его жена Маргарет.

  • Кристоф Вальц

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Обаятельный негодяй

    В фильме "Большие глаза" немецко-австрийский актер настолько вжился в образ своего героя - обаятельного, но одновременно расчетливого и не связанного никакими моральными обязательствами, - что заслужил высшую похвалу реальной героини событий. Настоящая Маргарет Кин утверждает, что актеру удалось "ухватить самую суть" характера ее покойного мужа.

  • Кристоф Вальц

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Персональная звезда

    В 2014 году за заслуги перед мировым кинематографом Кристоф Вальц получил персональную звезду на голливудской "Аллее славы". Церемония открытия 2536-й по счету звезды, вмонтированной в тротуар, состоялась в Лос-Анджелесе.

  • Кадр из фильма Алита: Боевой ангел

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    "Алита: Боевой ангел" (2019)

    В этом боевике с элементами киберпанка, снятом Робертом Родригесом, Кристофу Вальцу досталась роль доктора Идо. Он находит останки женщины-киборга и помогает восстановить память. Действие происходит в будущем - в 2563 году.

  • Кадр из фильма Самая опасная игра

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    "Самая опасная игра" (2020)

    В этом сериале Кристоф Вальц снова играет омерзительного негодяя. Он предлагает неизлечимо больному мужчине принять участие в жестокой игре. Максимальный выигрыш - 24,5 миллиона долларов. Его получит беременная жена умирающего, если тот согласится сыграть в охоту до смерти - в роли добычи. Разве негодяю в лице Вальца кто-то может отказать?

  • Кадр Худший брак в Джорджтауне (2019)

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Расчетливый муж

    Главная роль в фильме "Худший брак в Джорджтауне" (2019) - молодой карьерист, соблазнивший вдову почти втрое старше него и сделавший карьеру политика. Однако жену находят мертвой, а его обвиняют в убийстве... Эта картина основана на реальных событиях. И Кристоф Вальц здесь - не только актер, но и режиссер.

  • 007: Спектр

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Враг суперагента

    Кристоф Вальц в компании Джеймса Бонда? Конечно, участие в съемках фильма о британском суперагенте "007: Спектр" - это одна из вершин в карьере. И кто бы сомневался, какая роль досталась Вальцу. В этом фильме он сыграл главаря преступной организации.

  • Не время умирать (2021)

    Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда

    Очаровательная улыбка

    Кристоф Вальц - востребованный актер, который одновременно работает над несколькими картинами. Тем, кто успел соскучиться по его очаровательной улыбке, стоит посмотреть новый фильм бондианы "Не время умирать" (2021). В нем суперагент встретится со своим врагом...

    Автор: Бьянка Витцель, Инга Ваннер, Элла Володина, Марина Борисова


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  • Умри, но не сейчас (2002): Aston Martin Vanquish

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

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    В 2002 году Бонд (Пирс Броснан) опять гоняет на Aston Martin - на сей раз на Vanquish V12. Среди его "наворотов" - ракеты, пулеметы, алюминиевый кузов из углеродного волокна. А еще он может становиться невидимым. Запоминающейся стала сцена погони на замерзшем озере, где за Aston Martin гнался Jaguar XKR с откидным верхом.

  • Казино Рояль (2006): Aston Martin DBS

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Казино "Рояль" (2006): Aston Martin DBS

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  • K007: Координаты Скайфолл (2012): Land Rover Defender

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    "007: Координаты "Скайфолл" (2012): Land Rover Defender

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  • Не время умирать (2021): Aston Martin Rapide E

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Не время умирать" (2021): Aston Martin Rapide E

    Джеймс Бонд (Дэниел Крейг) - "зеленый"? Да-да, в 25-м фильме бондианы суперагент спасает мир, пересев за руль автомобиля с электрическим приводом - Aston Martin Rapide E. Ее розничная цена - около 297 500 евро. До этого Джеймс Бонд всегда водил машины с двигателем внутреннего сгорания. Но веяния времени не обошли стороной и 007: он становится экологически сознательным.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

Джеймс Бонд XXXL! Где находится самый большой киноэкран в мире (фото)

Аккурат к выходу в прокат нового фильма про Джеймса Бонда в Германии закончили реконструкцию театра, в котором теперь находится самый большой киноэкран в мире.  

"007: Спектр": Джеймс Бонд против лучшего злодея Голливуда

В понедельник, 26 октября, в Лондоне состоялась мировая премьера фильма "007: Спектр". Роль злодея Франца Оберхаузера в нем играет немецко-австрийский актер Кристоф Вальц. (27.10.2015)  

Кристоф Вальц получил голливудскую звезду

В честь двукратного обладателя "Оскара" на знаменитом бульваре в Голливуде появилась новая персональная звезда. (02.12.2014)  

"Бесславные ублюдки": торжество кино над историей

В кинопрокат Германии вышел новый фильм культового американского режиссер Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки" - увлекательный экскурс в историю развлекательного кино и грандиозная версия крушения "третьего рейха". (20.08.2009)  

От Aston Martin до BMW: легендарные автомобили Джеймса Бонда

Во вторник, 28 сентября, 25-й фильм о Джеймсе Бонде празднует мировую премьеру. 30 сентября фильм выходит на экраны в Германии. Для тех, кто с трудом может дождаться, предлагаем полюбоваться автомобилями суперагента.  

Как немецкий город стал родиной Джеймса Бонда (фото)

Будущий агент 007 появился на свет в Германии - в Рурской области ровно 100 лет назад, 11 ноября 1920 года.  

Немецкая внешняя разведка показывает свои секреты

Совсем недавно штаб-квартира БНД - немецкой внешней разведки - переехала в Берлин. И сейчас открыла выставку, рассказывающую о ее работе.  

Самый очаровательный мерзавец Голливуда

Мировую славу ему принесли роли в фильмах Тарантино "Бесславные ублюдки" и "Джанго освобожденный". Кристоф Вальц стал звездой Голливуда, оставаясь звездой европейского кино. (04.10.2016)  

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Берлинале: старт фестиваля и скандальный фильм из РФ в главном конкурсе  

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31.01.2020, USA, Los Angeles: Oscar-Statuen aus Schokolade mit goldenem Überzug stehen bei der Pressevorschau des Gouverneursballs für die 92. Oscar-Verleihung im Dolby Theatre. Die Oscar-Verleihung findet am Sonntag, den 9. Februar im Dolby Theatre statt. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Еще не Берлинале, но уже почти Канны: как изменился Голливуд 16.03.2021

Вот это поворот. Когда-то вульгарный и ориентированный на блокбастеры "Оскар" собирается в 2021 году раздать статуэтки независимым и низкобюджетным лентам.

Der extrovertierte Schauspieler Klaus Kinski (r.) packt während der Dreharbeiten zu dem Spielfilm Cobra Verde von 1987 den Regisseur Werner Herzog am Hals. Die Szene ist Teil des neuen Kinofilms Mein liebster Feind, in dem Regisseur Herzog die für Außenstehende immer rätselhaft gebliebene Haßliebe zwischen ihm und seinem wohl berühmtesten Schauspieler reflektiert. Herzog drehte mit Kinski fünf abendfüllende Spielfilme, die zum Teil auch an den Kinokassen sehr erfolgreich waren. Während der Dreharbeiten allerdings kam es zwischen beiden ständig zu Querelen, die sogar in Mordplänen gipfelten, die sie gegeneinander schmiedeten... Starttermin des Dokumentarfilms mit zahlreichen Filmausschnitten sowie Interviews von ehemaligen Schauspielerkollegen des 1991 gestorbenen Kinski ist der 7.10.1999.

Культовый режиссер Вернер Херцог: Снимать кино можно научиться за неделю 26.01.2020

"Голливудский баварец" рассказал DW о том, почему не нужны киношколы, и о работе с голливудскими звездами первой величины.