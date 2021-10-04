Главный мерзавец Голливуда: Кристофу Вальцу - 65 лет

Лучшие автомобили Джеймса Бонда

"Бриллианты навсегда" (1971): Ford Mustang Mach I

Этот фильм запомнился как очень зрелищным по тем временам автомобильным трюком, так и непростительным огрехом. Бонд (Шон Коннери), уходя от погони на Ford Mustang Mach I, ставит авто на два правых колеса - и преодолевает узкий проезд. Но выезжает из него - на левых колесах. А все потому, что съемки вели два человека. Промах заметили слишком поздно - и решили столь сложную сцену не переснимать.