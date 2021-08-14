Число жертв землетрясения в Гаити превысило 700

Число погибших в результате мощного землетрясения в Гаити достигло 724. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщило агентство AFP.

После удара стихии около 1500 зданий разрушены, свыше 5000 повреждены. Сотни людей оказались под завалами. По меньшей мере, 2800 человек получили ранения, сообщили в Агентстве гражданской обороны Гаити.

Многие жители провели ночь под открытым небом

Ле-Ке, один из крупных городов, находившийся примерно в 40 км от эпицентра землетрясения, в наибольшей степени пострадал от удара стихии. Там, а также еще в ряде населенных пунктов на юго-западе страны, большинство жителей провели ночь под открытым небом, опасаясь повторных подземных толчков.

На улицах работает тяжелая техника, убирая обломки рухнувших зданий. Местные жители также разбирали завалы вручную в поисках пропавших без вести.

США направили в Гаити помощь

Между тем США направили в Гаити поисково-спасательную команду в составе 65 человек, а также специализированное оборудование и медицинские принадлежности. Об этом сообщила в Twitter глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

Землетрясение с большей магнитудой, чем в 2010 и 2018 годах

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Гаити 14 августа.

Магнитуда нынешнего бедствия превысила показатель 2018 года (5,9), когда в результате удара стихии погибли свыше десятка человек, а также разрушительной трагедии января 2010 года (7,1), ставшей крупнейшим землетрясением за минувшие двести лет. Тогда столице Гаити был нанесен существенный урон, а жертвами оказались более 230 тыс. человек. Около 60 процентов построек были полностью разрушены, 1,3 млн жителей республики лишились крыши над головой.

Глава правительства Ариэль Анри уже заявил, что мобилизует все ресурсы администрации для преодоления последствий удара стихии. Точный объем нанесенного материального ущерба устанавливается.

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