Число жертв землетрясения в Гаити превысило 700

Число погибших в результате мощного землетрясения в Гаити достигло 724. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщило агентство AFP.
После удара стихии около 1500 зданий разрушены, свыше 5000 повреждены. Сотни людей оказались под завалами. По меньшей мере, 2800 человек получили ранения, сообщили в Агентстве гражданской обороны Гаити.
Многие жители провели ночь под открытым небом
Ле-Ке, один из крупных городов, находившийся примерно в 40 км от эпицентра землетрясения, в наибольшей степени пострадал от удара стихии. Там, а также еще в ряде населенных пунктов на юго-западе страны, большинство жителей провели ночь под открытым небом, опасаясь повторных подземных толчков.
На улицах работает тяжелая техника, убирая обломки рухнувших зданий. Местные жители также разбирали завалы вручную в поисках пропавших без вести.
США направили в Гаити помощь
Между тем США направили в Гаити поисково-спасательную команду в составе 65 человек, а также специализированное оборудование и медицинские принадлежности. Об этом сообщила в Twitter глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.
Землетрясение с большей магнитудой, чем в 2010 и 2018 годах
Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Гаити 14 августа.
Магнитуда нынешнего бедствия превысила показатель 2018 года (5,9), когда в результате удара стихии погибли свыше десятка человек, а также разрушительной трагедии января 2010 года (7,1), ставшей крупнейшим землетрясением за минувшие двести лет. Тогда столице Гаити был нанесен существенный урон, а жертвами оказались более 230 тыс. человек. Около 60 процентов построек были полностью разрушены, 1,3 млн жителей республики лишились крыши над головой.
Глава правительства Ариэль Анри уже заявил, что мобилизует все ресурсы администрации для преодоления последствий удара стихии. Точный объем нанесенного материального ущерба устанавливается.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Десятки разрушенных домов
19 сентября около 13 часов дня по местному времени жители мексиканской столицы ощутили подземные толчки. Эпицентр землетрясения магнитудой от 6,8 до 7,1 находился примерно в 130 км от Мехико, в соседнем штате Пуэбла. Десятки домов, только что монолитно стоявших, в считанные секунды превратились в груду обломков и строительной пыли.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Silencio! Тишина!
После землетрясения спасатели начали разбор завалов голыми руками. Использовать технику опасно, это может привести к разрушению соседних уцелевших зданий, объяснил глава МВД Мексики Мигель Анхель Осорио Чонг. Время от времени на месте катастрофы появляется табличка "Silencio" ("Тишина". - Ред.), работа приостанавливается, и спасатели прислушиваются в надежде услышать крики о помощи выживших.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Горожане приходят на помощь
В спасательной операции участвуют не только пожарные и сотрудники экстренных служб, но и обычные жители Мехико, которые совсем недавно в страхе пытались найти укрытие от землетрясения. Чтобы помочь при разборе завалов, люди приносят ведра и питьевую воду.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Дети, погибшие за школьной партой
В результате землетрясения частично обрушилась одна из школ Мехико. Под обломками здания погибли по меньшей мере 20 детей и двое взрослых. Еще 30 школьников и восемь взрослых числятся без вести пропавшими.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Шок и утешение
Стихия застала 20-миллионный Мехико в самый разгар рабочего дня. Кто-то отправился на обед, кто-то сидел в офисе за работой. Для многих землетрясение стало шоком. В такой ситуации объятия близкого человека могут хоть немного привести в чувства.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Пункты выдачи медикаментов
По всему городу спонтанно были организованы пункты выдачи продовольствия, воды и медикаментов. Под присмотром врачей жителей пережившего катастрофу города обеспечили всем необходимым.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Разбор завалов общими усилиями
Тяжелые обломки бетонных и каменных стен удаляют с места разбора завалов совместными усилиями. Мужчины и женщины образуют живые цепочки, чтобы облегчить работу спасателей. Люди трудятся, не жалея своих сил.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Почти 250 погибших
Властям Мексики только предстоит подсчитать ущерб, нанесенный стихийным бедствием. Но главная трагедия - это по меньшей мере 248 погибших в мексиканской столице и соседних штатах. Без света остались 3,8 миллиона человек.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Вскоре после учений
Всего за пару часов до катастрофы во многих школах и учреждениях Мехико прошли ежегодные учения по отработке действий в случае землетрясения. В помещениях звучала учебная сирена. Нынешняя трагедия случилась в 32-ю годовщину со дня другого разрушительного землетрясения - в 1985 году. Тогда в Мехико погибло более 10 тысяч человек.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Второе землетрясение за две недели
По предварительным подсчетам, в мексиканской столице обрушились, как минимум, 38 зданий. Совсем недавно, 7 сентября, другое землетрясение на юге Мексики затронуло штаты Чьяпас и Табаско, унеся жизни 90 человек.
Автор: Марко Лангер, Илья Коваль