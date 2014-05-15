Число жертв аварии на шахте под Кемерово превысило 50 человек

Жертвами аварии на шахте в городе Белово Кемеровской области стали, предположительно, 52 человека, в том числе шесть спасателей, сообщил в четверг, 25 ноября, представитель экстренных служб агентству РИА "Новости". Официального подтверждения этой информации нет.

"По предварительным данным, в шахте никого не осталось в живых", - отметил собеседник агентства ТАСС. По данным агентства "Интерфакс", пострадали минимум 49 человек. В СК говорили, что отсутствовали сведения о 35 работниках.

По делу о гибели шахтеров задержаны 47-летний директор шахты "Листвяжная", его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили в Следственном комитете (СК) РФ. Возбуждено дело по части 3 ст. 217 УК РФ (о нарушении требований промышленной безопасности, по влекшем по неосторожности смерть двух и более лиц).

Спасательная операция приостановлена

Между тем поисковая операция на месте происшествия приостановлена до утра 26 ноября. По словам врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна, это связано с ухудшением газодинамической обстановки в шахте и ростом концентрации метана.

Тем временем в Ростехнадзоре сообщили, что в 2021 году в работе "Листвяжной" было выявлено 914 нарушений, девять раз ее деятельность приостанавливалась, общая сумма штрафов превысила 4 млн рублей (около 47 787 евро).

На шахте ранее уже происходили аварии

Пожар, по предварительной версии, начался после возгорания угольной пыли в вентиляционном штреке на глубине 250 метров, после этого дым по вентиляции распространился по всей шахте, где, по данным МЧС, находились 285 человек. В четверг, 25 ноября, удалось эвакуировать свыше 230 горняков. По сведениям замгенпрокурора Дмитрия Демешина, причиной ЧП мог стать взрыв метана, последовавший динамический удар травмировал горняков.

Шахта "Листвяжная" с 2011 года принадлежит холдингу "СДС-Уголь". Согласно данным из открытых источников, аварии на ней происходили дважды: 24 января 1981 года - взрыв метана в аккумулирующем штреке (погибли пять человек) и 28 октября 2004 года - взрыв метановоздушной смеси (погибли 13 человек).

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