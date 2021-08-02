 Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 200 миллионов | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 05.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 200 миллионов

В России выявлено 23 тысячи новых инфицированных коронавирусом, за последние сутки скончались 794 человека, сообщил оперативный штаб. В Германии - 3,5 тысячи новых случаев и 26 умерших.

Увеличенное изображение коронавируса

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 200 миллионов. По данным американского Университета имени Джонса Хопкинса на утро четверга, 5 августа, этот показатель составил 200 269 244, число подтвержденных смертей от пневмонии COVID-19 - 4 257 056. Во всем мире сделано 4 270 915 082 прививки от коронавируса, сообщается на сайте университета.

Больше всего инфицированных выявлено в США, Индии и Бразилии. В Соединенных Штатах данный показатель превышает 35 миллионов человек, в Индии - 31 миллион, в Бразилии - 20 миллионов. Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусом в США почти достигло 615 тысяч человек, в Бразилии - 560 тысяч, в Индии число жертв превысило 426 тысяч.

Россия - на четвертом месте в мире

Россия находится в этом списке на четвертом месте. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в РФ за последние сутки возросло на 23 120 до 6 379 904. От последствий заражения, по данным федерального оперативного штаба, скончались 162 509 тысяч человек, из них за минувшие 24 часа - 794. Между тем официальное число летальных исходов от коронавируса в России держится на одном уровне уже несколько недель, ни разу не превысив 799 и не опускаясь ниже 700.

Больше всего выявленных случаев - в Москве (1 519 721), Санкт-Петербурге (538 278) и Московской области (392 835). 95 процентов выявленных в России случаев, по данным федерального оперативного штаба, приходятся на дельта-вариант коронавируса.  

В Германии - 3,5 тысячи новых инфицированных, 26 скончавшихся

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха (RKI), за последние 24 часа выявлено 3539 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 397 выше, чем в четверг на прошлой неделе. Общее число зарегистрированных случаев в Германии составило 3 780 985, число жертв коронавируса увеличилось на 26 до 91 730. Показатель инфицированных за последние семь дней составил 19,4 человека на 100 тысяч населения, днем ранее он равнялся 18,5.

По информации RKI, более 44,5 миллиона жителей ФРГ полностью вакцинированы от COVID-19, что равняется 53,6 процента от общей численности населения.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:19

Каким будет второй учебный год в Германии в условиях пандемии (02.08.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Как прививают бездомных в Санкт-Петербурге (29.07.2021)  

Что делать тем, у кого депрессия, во время пандемии (28.07.2021)  

Также по теме

MOSCOW, RUSSIA - JUNE 27, 2021: A man walks past a COVID-19 mural at Kiyevsky railway station. Sergei Fadeichev/TASS

В Москве суточный прирост заражений коронавирусом вырос на треть 02.08.2021

За прошедшие 24 часа в столице РФ было выявлено 3330 пациентов с SARS-CoV-2. Это на 816 случаев больше, чем сутками ранее.

Ein Demonstrant wird bei einem Protest gegen die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele von Polizisten umringt. +++ dpa-Bildfunk +++

На Олимпиаде выявили еще 21 заражение коронавирусом 31.07.2021

Общее число заражений SARS-CoV-2 среди спортсменов и персонала, связанного с проведением Игр, возросло до 246 человек. В Японии продолжают критиковать организаторов.

18.06.21 *** MOSCOW, RUSSIA - JUNE 18: Workers disinfect the book fair as people wearing mask visit a book fair at Red Square in Moscow, Russia on June 18, 2021.The Moscow mayor on Friday extended the coronavirus restrictions for 10 more days in an attempt to contain the deteriorating situation in the Russian capital. Sefa Karacan / Anadolu Agency

В России за сутки выявили более 24 тысяч заражений коронавирусом 25.07.2021

Главными очагами распространения коронавирусной инфекции в РФ остаются Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург.