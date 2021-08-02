Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 200 миллионов

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 200 миллионов. По данным американского Университета имени Джонса Хопкинса на утро четверга, 5 августа, этот показатель составил 200 269 244, число подтвержденных смертей от пневмонии COVID-19 - 4 257 056. Во всем мире сделано 4 270 915 082 прививки от коронавируса, сообщается на сайте университета.
Больше всего инфицированных выявлено в США, Индии и Бразилии. В Соединенных Штатах данный показатель превышает 35 миллионов человек, в Индии - 31 миллион, в Бразилии - 20 миллионов. Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусом в США почти достигло 615 тысяч человек, в Бразилии - 560 тысяч, в Индии число жертв превысило 426 тысяч.
Россия - на четвертом месте в мире
Россия находится в этом списке на четвертом месте. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в РФ за последние сутки возросло на 23 120 до 6 379 904. От последствий заражения, по данным федерального оперативного штаба, скончались 162 509 тысяч человек, из них за минувшие 24 часа - 794. Между тем официальное число летальных исходов от коронавируса в России держится на одном уровне уже несколько недель, ни разу не превысив 799 и не опускаясь ниже 700.
Больше всего выявленных случаев - в Москве (1 519 721), Санкт-Петербурге (538 278) и Московской области (392 835). 95 процентов выявленных в России случаев, по данным федерального оперативного штаба, приходятся на дельта-вариант коронавируса.
В Германии - 3,5 тысячи новых инфицированных, 26 скончавшихся
В Германии, по данным Института имени Роберта Коха (RKI), за последние 24 часа выявлено 3539 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 397 выше, чем в четверг на прошлой неделе. Общее число зарегистрированных случаев в Германии составило 3 780 985, число жертв коронавируса увеличилось на 26 до 91 730. Показатель инфицированных за последние семь дней составил 19,4 человека на 100 тысяч населения, днем ранее он равнялся 18,5.
По информации RKI, более 44,5 миллиона жителей ФРГ полностью вакцинированы от COVID-19, что равняется 53,6 процента от общей численности населения.
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У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"
Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.
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"Спутник V": самая первая регистрация
В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.
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Sinovac: тихий конкурент из Китая
Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.
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CureVac: принтер для вакцин от Tesla
Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.
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Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу
Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.
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Johnson&Johnson: достаточно одной дозы
Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.
Автор: Андрей Гурков