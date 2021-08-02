Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 200 миллионов

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 200 миллионов. По данным американского Университета имени Джонса Хопкинса на утро четверга, 5 августа, этот показатель составил 200 269 244, число подтвержденных смертей от пневмонии COVID-19 - 4 257 056. Во всем мире сделано 4 270 915 082 прививки от коронавируса, сообщается на сайте университета.

Больше всего инфицированных выявлено в США, Индии и Бразилии. В Соединенных Штатах данный показатель превышает 35 миллионов человек, в Индии - 31 миллион, в Бразилии - 20 миллионов. Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусом в США почти достигло 615 тысяч человек, в Бразилии - 560 тысяч, в Индии число жертв превысило 426 тысяч.

Россия - на четвертом месте в мире

Россия находится в этом списке на четвертом месте. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в РФ за последние сутки возросло на 23 120 до 6 379 904. От последствий заражения, по данным федерального оперативного штаба, скончались 162 509 тысяч человек, из них за минувшие 24 часа - 794. Между тем официальное число летальных исходов от коронавируса в России держится на одном уровне уже несколько недель, ни разу не превысив 799 и не опускаясь ниже 700.

Больше всего выявленных случаев - в Москве (1 519 721), Санкт-Петербурге (538 278) и Московской области (392 835). 95 процентов выявленных в России случаев, по данным федерального оперативного штаба, приходятся на дельта-вариант коронавируса.

В Германии - 3,5 тысячи новых инфицированных, 26 скончавшихся

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха (RKI), за последние 24 часа выявлено 3539 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 397 выше, чем в четверг на прошлой неделе. Общее число зарегистрированных случаев в Германии составило 3 780 985, число жертв коронавируса увеличилось на 26 до 91 730. Показатель инфицированных за последние семь дней составил 19,4 человека на 100 тысяч населения, днем ранее он равнялся 18,5.

По информации RKI, более 44,5 миллиона жителей ФРГ полностью вакцинированы от COVID-19, что равняется 53,6 процента от общей численности населения.

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