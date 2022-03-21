 Число российских туристов в Германии неуклонно снижается | Новости из Германии о Германии | DW | 21.03.2022

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Германия

Число российских туристов в Германии неуклонно снижается

В 2021 году доля туристов из РФ в Германии составила менее 1 процента от общего числа иностранных гостей. Война в Украине и санкции Запада, вероятно, приведут к дальнейшему снижению числа российских туристов в ФРГ и ЕС.

Туристы из России перед паспортным контролем

Число российских туристов в Германии продолжает снижаться несколько лет подряд. Согласно данным Федерального статистического ведомства, обнародованным в понедельник, 21 марта, в 2021 году Россия заняла 23-е место по количеству ночевок - около 267 900, это соответствует доле в 0,9 процента от общего числа иностранных туристов.

Годом ранее этот показатель был вдвое больше - 530 тысяч, в то время как в 2019 году, то есть до кризиса, связанного с пандемией коронавируса, в Германии насчитывалось два миллиона ночевок россиян.

До начала пандемии самым популярным направлением для туристов из России среди стран Европейского Союза была Греция - в 2019 году там было зарегистрировано около 6,6 миллиона ночевок, что составило 17,7 процента от общего числа ночевок российских туристов в ЕС.

Вне ЕС самая популярная цель россиян - Турция

За пределами Евросоюза только Турция пользовалась большей популярностью среди гостей из России - в 2019 году ее посетили 31,1 миллиона россиян. Вторжение России в Украину и введенные Западом санкции, вероятно, приведут к дальнейшему снижению числа российских туристов в Германии и ЕС.

Общее число зарубежных туристов в ФРГ несколько снизилось во второй год пандемии: в 2021 году страну посетили 31 млн иностранцев против 32 миллионов годом ранее. Больше всего в Германию приезжало путешественников из Нидерландов (4,7 миллиона), Швейцарии (2,7 млн) и Польши (2,6 млн).

В докризисный 2019 год число ночевок гостей из-за рубежа составляло почти 90 миллионов.

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    Автор: Андреас Кирххоф, Виктор Вайц


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