Число погибших на очистных сооружениях под Таганрогом возросло до 11

В Ростовской области скончался еще один сотрудник водоканала, который пострадал при ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Таганрога Андрея Лисицкого. Таким образом, число погибших на очистных сооружениях близ Таганрога возросло до 11 чкловек.

В реанимации остаются еще четыре пострадавших от инцидента, они по-прежнему находятся в опасном для жизни состоянии.

На очистных сооружениях произошел выброс метана

Трагедия произошла в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Причиной гибели рабочих стал выброс метана, сообщил водоканал Таганрога. Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал причиной инцидента нарушение техники безопасности. По его словам, работники находились на очистных сооружениях без средств защиты.

Областная прокуратура начала проверку инцидента. В связи с гибелью рабочих управление Следственного комитета РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело. Спасательная операция на месте трагедии завершена. 22 мая объявлено в регионе днем траура.

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