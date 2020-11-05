 Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 50 миллионов человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.11.2020

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Мир

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 50 миллионов человек

По количеству заражений коронавирусом и смертей от COVID-19 с большим отрывом лидируют США. В первой пятерке стран находятся также Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Граффити, изображающие женщину-врача в хирургической шапочке и маске Супермена

Число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире превысило 50 млн человек. По данным портала Worldometer,  к воскресенью, 8 ноября, в мире было зарегистрировано свыше 50 миллионов 540 тысяч случаев инфекции, почти 1 миллион 260 тысяч из них завершились летальным исходом.

Наибольшее число заражений по-прежнему приходится на Соединенные Штаты Америки, где зафиксировано более 10 миллионов 212 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, количество смертей превысило 243 тысячи, выздоровели 6,44 млн человек. Второе место по числу инфицированных занимает Индия, где насчитывается 8 миллионов 533 тысячи случаев заражений, свыше 126 тысяч смертей от последствий COVID-19 и 7 миллионов 894 тысячи выздоровевших. В первой пятерке стран находятся также Бразилия (более 5,65 млн заражений, 162 тысячи умерших, 5,06 млн выздоровевших), Россия (1,774 млн инфицированных, 30,5 тыс. погибших, 1,32 млн выздоровевших) и Франция (более 1,74 млн случаев, 40,1 тыс. умерших, 1,28 млн выздоровевших).

В Германии, по данным Института Роберта Коха, коронавирусом за все время пандемии заразился 658 505 человек, количество летальных случаев составляет 11 289. К вечеру 8 ноября в стране было зарегистрировано более 16 тысяч новых случаев инфицирования. За день до этого был поставлен антирекорд в 23 399 случаев. Поскольку не все органы здравоохранения отчитываются о суточном приросте заражений по выходным, цифры по воскресеньям всегда меньше.

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    Автор: Максим Нелюбин


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