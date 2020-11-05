Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 50 миллионов человек

Число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире превысило 50 млн человек. По данным портала Worldometer, к воскресенью, 8 ноября, в мире было зарегистрировано свыше 50 миллионов 540 тысяч случаев инфекции, почти 1 миллион 260 тысяч из них завершились летальным исходом.

Наибольшее число заражений по-прежнему приходится на Соединенные Штаты Америки, где зафиксировано более 10 миллионов 212 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, количество смертей превысило 243 тысячи, выздоровели 6,44 млн человек. Второе место по числу инфицированных занимает Индия, где насчитывается 8 миллионов 533 тысячи случаев заражений, свыше 126 тысяч смертей от последствий COVID-19 и 7 миллионов 894 тысячи выздоровевших. В первой пятерке стран находятся также Бразилия (более 5,65 млн заражений, 162 тысячи умерших, 5,06 млн выздоровевших), Россия (1,774 млн инфицированных, 30,5 тыс. погибших, 1,32 млн выздоровевших) и Франция (более 1,74 млн случаев, 40,1 тыс. умерших, 1,28 млн выздоровевших).

В Германии, по данным Института Роберта Коха, коронавирусом за все время пандемии заразился 658 505 человек, количество летальных случаев составляет 11 289. К вечеру 8 ноября в стране было зарегистрировано более 16 тысяч новых случаев инфицирования. За день до этого был поставлен антирекорд в 23 399 случаев. Поскольку не все органы здравоохранения отчитываются о суточном приросте заражений по выходным, цифры по воскресеньям всегда меньше.

Смотрите также:

Мягкий локдаун в Германии В Германии вступил в силу так называемый мягкий или частичный локдаун - предположительно, до конца ноября. Рестораны и кафе торгуют только на вынос. Закрыты, в частности, спортзалы, кино- и другие театры, но продолжают работать школы и детские сады.

Мягкий локдаун в Германии #stayhome. В этой галерее мы собрали фотографии, сделанные утром в первый день второго немецкого локдауна. Погода выдалась во многих местах пасмурной… Начнем во Франкфурте, где были сделаны первые два снимка.

Мягкий локдаун в Германии Раннее утро на торговой улице Северинштрасе в Кельне, где находится кинотеатр…

Мягкий локдаун в Германии … с такой вывеской на ближайшие недели: "Культура - не все, но без культуры всё - ничто".

Мягкий локдаун в Германии Пустые столы около одного из ресторанов в осеннем Мюнхене.

Мягкий локдаун в Германии Информационная табличка на торговой улице в центре Дюссельдорфа.

Мягкий локдаун в Германии "Локдаун "лайт" до 30.11.20?" - табличка в окне бара в Берлине.

Мягкий локдаун в Германии Площадь перед Бранденбургскими воротами в Берлине.

Мягкий локдаун в Германии Аттракционы закрылись. Демонтаж детской карусели на берлинской площади Брайтшайдплац.

Мягкий локдаун в Германии Раннее утро в первый день ноябрьского локдауна в Штутгарте.

Мягкий локдаун в Германии Дождливое утро в столицы земли Мекленбург - Передняя Померания Шверине.

Мягкий локдаун в Германии Утро на автобане около Майнца

Мягкий локдаун в Германии Пустая площадь перед вокзалом в Вестерланде на острове Зюльт

Мягкий локдаун в Германии Утренняя пробежка на острове Зюльт в Шлезвиг-Гольштейне. К началу мягкого локдауна туристам из других частей Германии было предписано покинуть этот регион, так что на фотографии, вероятно, один из местных жителей. Автор: Максим Нелюбин

