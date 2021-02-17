 Чемпионат мира закончился, снегу можно таять! (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 08.03.2021

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По Германии

Чемпионат мира закончился, снегу можно таять! (фото)

Эти фотографии сделаны в прошедшие выходные в баварском Оберстдорфе в последние дни чемпионата мира по лыжным видам спорта. Однако нас интересует не первенство, а ландшафты.

Оберстдорф

Оберстдорф • Во всей Германии уже наступила весна! Во всей? Нет. В горных регионах Баварии, например, еще лежит снег - и не просто лежит, но и очень живописно выглядит. В эти выходные здесь завершился чемпионат мира по лыжным видам спорта, начавшийся 24 февраля. Чемпионат закончился, снегу можно таять!

Заснеженный Оберстдорф. Фотографии

Оберстдорф

Часовня Девы Марии в долине Штиллахталь около Оберстдорфа

Оберстдорф

Канатная дорога на гору Небельхорн

Оберстдорф

Снег и солнце!

Оберстдорф

Луна в небе над Оберстдорфом

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Аудио- и видеофайлы по теме

Небельхорн - #DailyDrone  

Винкель - #DailyDrone  

Цугшпитце - #DailyDrone  

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