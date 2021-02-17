Чемпионат мира закончился, снегу можно таять! (фото)

Оберстдорф • Во всей Германии уже наступила весна! Во всей? Нет. В горных регионах Баварии, например, еще лежит снег - и не просто лежит, но и очень живописно выглядит. В эти выходные здесь завершился чемпионат мира по лыжным видам спорта, начавшийся 24 февраля. Чемпионат закончился, снегу можно таять!

Заснеженный Оберстдорф. Фотографии

Часовня Девы Марии в долине Штиллахталь около Оберстдорфа

Канатная дорога на гору Небельхорн

Снег и солнце!

Луна в небе над Оберстдорфом

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