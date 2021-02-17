Чемпионат мира закончился, снегу можно таять! (фото)

Оберстдорф • Во всей Германии уже наступила весна! Во всей? Нет. В горных регионах Баварии, например, еще лежит снег - и не просто лежит, но и очень живописно выглядит. В эти выходные здесь завершился чемпионат мира по лыжным видам спорта, начавшийся 24 февраля. Чемпионат закончился, снегу можно таять!
Заснеженный Оберстдорф. Фотографии
Часовня Девы Марии в долине Штиллахталь около Оберстдорфа
Канатная дорога на гору Небельхорн
Снег и солнце!
Луна в небе над Оберстдорфом
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Даже старожилы нашей уважаемой редакции не помнят столь высокого читательского интереса к немецкой зиме. Несколько подборок фотографий уже опубликованы на сайте DW. Продолжим со всей ответственностью выполнять служебные обязанности хроникеров. Сегодня начнем над рекой Эльде в Мекленбурге - Передней Померании.
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