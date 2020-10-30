Огромные жемчужины и ковер-самолет - в новом аэропорту Берлина (фото)

Берлин • В субботу, 31 октября, открывается и начинает обслуживание авиарейсов новый аэропорт германской столицы - Берлин-Бранденбург (BER). Аэропорт - не музей, но здания и территорию украшают произведения современного искусства. Вот - несколько примеров.

Одно из них можно разглядеть еще на подлете к Берлину - "жемчужное ожерелье", несколько раз обвивающее выход на посадку номер A17. Произведение под названием "Gadget" создал живущий в Берлине художник Олаф Николай (Olaf Nicolai).

Гигантская гирлянда из шарообразных светильников была смонтирована в предусмотренном для нее месте уже в 2012 году, но поскольку открытие нового аэропорта было отложено, полюбоваться этой работой пока смогли очень немногие.

Модель проекта "Gadget" Олафа Николая

Еще одна фотография "Гаджета"

"Ковер-самолет" в зале регистрации

В свою очередь известная американская художница Пэй Уайт (Pae White) создала для зала, где пассажиры проходят регистрацию, огромный красного цвета "ковер-самолет" под названием "Magic Carpet". Ощущение действительно такое, будто конструкция парит в воздухе.

Деньги под ногами пассажиров

Художники Чиска Богман (Cisca Bogman) и Оливер Штёрмер (Oliver Störmer) украсили пол в зале прилетов монетами из разных стран. Их идея проста: каждый прибывший пассажир должен почувствовать себя как дома, когда увидит, так сказать, родные деньги.

"Звездное небо" из монеток

Угадываем страны?

Однако злые языки уже сочинили несколько анекдотов по поводу этого арт-проекта: мол, он символизирует берлинский долгострой (на строительство аэропорта ушло более 14 лет) и кучу денег, потраченных на строительство.

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