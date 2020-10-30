 Огромные жемчужины и ковер-самолет - в новом аэропорту Берлина (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 30.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Огромные жемчужины и ковер-самолет - в новом аэропорту Берлина (фото)

Гигантское ожерелье, кроваво-красный волшебный ковер и другие произведения искусства... ожидают пассажиров и посетителей в новом берлинском аэропорту.

Гаджет

Берлин В субботу, 31 октября, открывается и начинает обслуживание авиарейсов новый аэропорт германской столицы - Берлин-Бранденбург (BER). Аэропорт - не музей, но здания и территорию украшают произведения современного искусства. Вот - несколько примеров.

Одно из них можно разглядеть еще на подлете к Берлину - "жемчужное ожерелье", несколько раз обвивающее выход на посадку номер A17. Произведение под названием "Gadget" создал живущий в Берлине художник Олаф Николай (Olaf Nicolai).

Гигантская гирлянда из шарообразных светильников была смонтирована в предусмотренном для нее месте уже в 2012 году, но поскольку открытие нового аэропорта было отложено, полюбоваться этой работой пока смогли очень немногие.

Модель проекта Gadget Олафа Николая

Модель проекта "Gadget" Олафа Николая

Еще одна фотография Гаджета

Еще одна фотография "Гаджета"

"Ковер-самолет" в зале регистрации

В свою очередь известная американская художница Пэй Уайт (Pae White) создала для зала, где пассажиры проходят регистрацию, огромный красного цвета "ковер-самолет" под названием "Magic Carpet". Ощущение действительно такое, будто конструкция парит в воздухе.

Ковер-самолет
Ковер-самолет

Деньги под ногами пассажиров

Художники Чиска Богман (Cisca Bogman) и Оливер Штёрмер (Oliver Störmer) украсили пол в зале прилетов монетами из разных стран. Их идея проста: каждый прибывший пассажир должен почувствовать себя как дома, когда увидит, так сказать, родные деньги.

Звездное небо

"Звездное небо" из монеток

Звездное небо

Угадываем страны?

Однако злые языки уже сочинили несколько анекдотов по поводу этого арт-проекта: мол, он символизирует берлинский долгострой (на строительство аэропорта ушло более 14 лет) и кучу денег, потраченных на строительство.

Смотрите также:

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Выбор имени

    Решение, чье имя будет носить аэропорт в Германии, принимается на региональном уровне. Название утверждает собрание учредителей и наблюдательный совет аэропорта, куда входят представители местных властей и федеральной земли, акционеры, работники наземных служб и профсоюзы. В некоторых случаях возникали серьезные разногласия, и аэропорты (например, во Франкфурте) так и остались без имени.

  • Аэропорт Гамбурга имени Гельмута Шмидта

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Гамбург

    Обычно аэропорты Германии называют в честь известных немецких политиков, которые родились, учились или работали в том городе, где находится аэропорт. Например, гамбургскому в 2016 году было присвоено имя бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). Аэропорт назвали в годовщину смерти популярного политика, который родился именно в этом городе.

  • Аэропорт в Нюрнберге

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    В честь художника

    Единственный аэропорт Германии, названный не в честь политика, находится в Нюрнберге. Четыре года назад ему присвоили имя художника Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer), который родился в этом городе в 1471 году. Ребрендинг аэропорта обошелся в полмиллиона евро.

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Франкфурт без имени

    Осенью 2017 года крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне предложили назвать в честь Гельмута Коля (Helmut Kohl). С такой инициативой выступила молодежная организация Христианско-демократического союза (ХДС) Junge Union. Идею не поддержали: экс-канцлер не был тесно связан с Франкфуртом. Главная воздушная гавань страны - пока без имени.

  • Аэропорт Берлин-Бранденбург

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    С именем, но без аэропорта

    Хотя аэропорт Берлин-Бранденбург еще не открылся, имя у него уже есть. Его назвали в честь экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта. Депутаты берлинского парламента спорили по этому поводу с 2007 года: были предложения назвать его в честь Марлен Дитрих и Альберта Эйнштейна, а также "Аэропортом единства Германии". Но, в конце концов, все же остановились на Брандте - бывшем бургомистре Западного Берлина.

  • Кельнский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Двойные названия

    Воздушные гавани, расположенные между двух городов, имеют двойные названия: аэропорт Лейпциг/Галле, Мюнстер/Оснабрюк, Маастрихт/Ахен... Аэропорт Кельн/Бонн носит имя первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), но сами немцы обычно говорят: "Кельнский аэропорт", - и вообще редко пользуются официальными названиями аэропортов.

  • Дюссельдорфский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Код вместо названия

    В 2013 году Дюссельдорф международный (Düsseldorf International) переименовали в аэропорт Дюссельдорфа DUS. Трехбуквенный код должен ассоциироваться у путешественников с известными аэропортами, такими как LAX (в Лос-Анджелес) и JFK (аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке). Позже его предложили назвать в честь бывшего президента Германии Йоханнеса Рау (Johannes Rau), но идею не поддержали.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 02:32

Берлинский аэропорт: долгострой завершен?

Контекст

Вилли Брандт - человек и аэропорт. Что этот политик сделал для Берлина?

Новый аэропорт Берлин-Бранденбург (BER), наконец-то достроенный, будет открыт 31 октября. Он носит имя Вилли Брандта. Какую роль этот политик сыграл в истории немецкой столицы?  

Фотогалерея: Берлинский аэропорт BER - проблемный долгострой

Строительство берлинского международного аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER) началось в августе 2006 года. Прошло 10 лет, но объект до сих пор не сдан в эксплуатацию. DW разбиралась, почему?  

Берлинский аэропорт-долгострой откроют в октябре 2020 года

Аэропорт Берлин-Бранденбург (BER), открытие которого многократно переносили с 2011 года, должен начать работу в 2020 году.  

Берлинский аэропорт Тегель: закрыть нельзя открыть

Судьба устаревшего аэропорта в западной части Берлина все более туманна - на референдуме 24 сентября большинство горожан ожидаемо поддержали сохранение Тегеля. Власти в растерянности.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Главный долгострой Германии: берлинский аэропорт  

TAX FREE: как сэкономить на покупках за границей и вернуть НДС  

Также по теме

Kniefall von Warschau 1970 Willy Brandt

Вилли Брандт - человек и аэропорт. Что этот политик сделал для Берлина? 30.10.2020

Новый аэропорт Берлин-Бранденбург (BER), наконец-то достроенный, будет открыт 31 октября. Он носит имя Вилли Брандта. Какую роль этот политик сыграл в истории немецкой столицы?

Untitled 22 from the Christopher Street series, 1976

Маскулинность? В Берлине разбираются, что значит быть мужчиной 30.10.2020

Сколько мужчин, столько и проявлений маскулинности. Провокационная выставка в Берлине не только играет мышцами, но и показывает "женские" стороны мужской натуры.

Берлинский аэропорт: долгострой завершен? (08.09.2020) 08.09.2020

Девять лет - с такой досадно длинной задержкой должен в ближайшее время открыться новый аэропорт Берлин-Бранденбург, да еще и в разгар пандемии коронавируса. В последние недели перед открытием аэропорт тестируют добровольцы.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW