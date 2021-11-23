Назальная вакцина, или Чем Путин ревакцинировался от коронавируса?

Владимир Путин заявил, что ревакцинировался от ковида "назальным порошком". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что вакцина была жидкая. О коммуникационном сбое в Кремле - Сергей Елкин.
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