 Назальная вакцина, или Чем Путин ревакцинировался от коронавируса? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 25.11.2021

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Россия

Назальная вакцина, или Чем Путин ревакцинировался от коронавируса?

Владимир Путин заявил, что ревакцинировался от ковида "назальным порошком". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что вакцина была жидкая. О коммуникационном сбое в Кремле - Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина - Владимир Путин говорит про порошок назальной формы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков шепчет ему в ухо: Мы же условились не упоминать порошок.

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