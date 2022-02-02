 Хольцофенброт: чем полезен хлеб из дровяной печи? (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 03.02.2022

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По Германии

Хольцофенброт: чем полезен хлеб из дровяной печи? (фото)

При всем богатстве выбора из более чем трех тысяч сортов немецким "Хлебом 2022 года" стал хольцофенброт - из дровяной печи.

Хлеб из дровяной печи - хольцофенброт

Берлин / Вайнхайм • Немецкое слово "Butterbrot" в переводе не нуждается - бутерброд ясен, вкусен и полезен! В свою очередь "Holzofenbrot" требует более подробных описаний, хотя и так понято, что речь идет о каком-то хлебе "Made in Germany". Именно он назван сейчас в Германии "Хлебом 2022 года" ("Brot des Jahres"). Такое решение было принято специальным жюри Немецкого института хлеба (Deutsches Brotinstitut e.V.) в баден-вюртембергском Вайнхайме. На этой неделе в торжественной церемонии по этому поводу, состоявшейся в Берлине, принял участие новый федеральный министр продовольствия и сельского хозяйства Джем Оздемир (Cem Özdemir).

Хольцофенброт - это хлеб из дровяной печи. Так переводится название этого сорта. Как отмечается в решении жюри, еще лет 200 назад все виды хлеба выпекались в Германии исключительно таким способом. Современный же хольцофенброт - своего рода деликатес. Только после изобретения и начала широкого распространения паровых хлебопекарных печей в середине XIX века стали набирать популярность другие, новые по тем временам сорта. Паровые печи позволили выпекать больше хлеба, так как наличие двух отделений - для нагрева и выпечки - существенно упростило и ускорило процесс.

Председатель Центрального объединения пекарного дела в Германии Михаэль Випплер (Michael Wippler) и министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир (Cem Oezdemir)

Председатель Центрального объединения пекарного дела в Германии Михаэль Випплер (Michael Wippler) и министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир (Cem Oezdemir)

Джем Оздемир режет немецкий Хлеб 2022 года на торжественной церемонии в Берлине

Джем Оздемир режет немецкий "Хлеб 2022 года" на торжественной церемонии в Берлине

Вкус, аромат и другие особенности хлеба из дровяной печи

Изменения пришлись на времена индустриальной революции, приведшей к сильному росту населения в городах и увеличению потребности в основных и доступных продуктах питания. Поэтому паровые печи начали успешно вытеснять традиционные, в которых хлеб выпекался и выпекается, имея прямой контакт с огнем и дымом, что придает ему особый вкус и аромат.

При этом хлеб из дровяной печи, произведенный дедовскими методами, обладает более толстой корочкой и дольше сохраняет свежесть. Современные печи и технологические процессы позволяют использовать топливные гранулы из отходов деревообрабатывающей промышленности - пеллеты, то есть бережно расходовать природные ресурсы, что также повлияло на решение жюри, особо подчеркнувшего этот экологический аспект.

Есть и другие аргументы в пользу этого выбора. Во-первых, хольцофенброт выпекается из смеси ржаной и пшеничной муки, что способствует сохранению разнообразия видов зерновых культур в Германии. Во-вторых, рецепты этого хлеба в разных местах и частях страны отличаются, что способствует сохранению регионального разнообразия и традиций пекарного дела. На западе и юго-западе Германии в смесях используют больше пшеничной муки, в остальных частях - больше ржаной.

Хлеб в Германии - традиции и разнообразие

По данным института хлеба, в Германии сейчас насчитывается более 3200 сортов хлебобулочных изделий. Все рецепты внесены в специальный регистр в Вайнхайме. Здесь же работает хлебопекарная академия - Akademie Deutsches Bäckerhandwerk. Регистр постоянно пополняется - в частности, дипломными рецептами, которые разрабатывают кандидаты на получение ремесленной квалификации мастера пекарного дела.

Осуществление программы "Хлеб года" было начато в 2018 году с цельнозернового полбяного хлеба (Dinkel-Vollkornbrot, он же - спельтовый). Затем последовали крестьянский хлеб (Bauernbrot - ржаной с добавлением пшеничной муки в пропорции 80/20), цельнозеровновой ржаной хлеб (Roggen-Vollkornbrot) и хлеб из трех видов муки - полбяной, ржаной и овсяной (Dreikornbrot). Сортов-кандидатов для этой программы в Германии хватит на несколько тысячелетий.

Смотрите также: 

  • Традиционная немецкая кухня - кнедли из кренделя в грибном соусе

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Кнедли из кренделя в грибном соусе

    Грибы, лук и чеснок обжарить на топленом масле, заправить сметаной. Для приготовления этих традиционных кнедлей (Brezenknödel) размочить в молоке крендели, отжать, смешать с петрушкой и двумя яйцами. Из массы скатать шарики, отварить их в слабо кипящей воде, пока не всплывут.

  • Традиционная немецкая кухня – суп с манными клецками

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Суп с манными клецками

    Овальную форму манным клецкам (Grießnockerln) из манки, яйца и сливочного масла придают ложкой. Запускать их лучше в наваристый (мясной, овощной, рыбный) бульон или в густой немецкий суп - айнтопф (Eintopf), советуют повара со стажем.

  • Традиционная немецкая кухня - хлебные кнедли с морковью, грибами, шпиком и зеленью

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Хлебные кнедли с ингредиентами - на любой вкус!

    Разнообразные рецепты традиционных кнедлей предлагают авторы книги "Knödellust" Ханс Бауэр и Сандры Ляйтнер. Например, с отварной морковью, свеклой (отваривать их лучше в свекольном соке), тыквой, грибами, шпинатом, грушами, шпиком, зеленью… попробуйте сами!

  • Традиционная немецкая кухня - хлебные кнедли в салфетке

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Хлебные кнедли (клецки) "в салфетке"

    Serviettenknödel ("клецки или кнедли в салфетке") отваривают в едва кипящей воде, плотно завернув массу из размоченного в молоке хлеба или брецеля, обжаренного лука, яиц и зелени в кухонное полотенце. Остывшее тесто нарезать кружками и обжарить - так вкуснее.

  • Традиционная немецкая кухня – кнедли хлебные, картофельные и гуляш

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Кнедли "в квадрате" и гуляш

    Здесь, в кулинарном тандеме, гуляш из говядины (вкусно и с остатками жаркого), сезонные овощи и вездесущие кнедли - хлебные, со шпинатом или свежей зеленью (на фото) и картофельные в мини-формате.

  • Традиционная немецкая кухня – Тюрингские картофельные клецки

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Тюрингские картофельные клецки

    Согласно традиционному рецепту 1842 года, в Тюрингии кнедли-клецки (Thüringer Klöße) готовят из картофеля - наполовину из сырого и наполовину из отваренного. Картофельные "шарики" (иногда с мясной начинкой) отваривают в едва кипящей воде и подают самостоятельно или, например, к рождественскому гусю.

  • Традиционная немецкая кухня – Кёнигсбергские клопсы

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Кёнигсбергские клопсы

    Популярные в Бранденбурге кнедли прославились как "Кенигсбергские клопсы" (Königsberger Klopse) - своего рода тефтели или биточки из мясного фарша. Их отваривают в бульоне, опускают в густой мучной соус с каперсами и подают традиционно с картофелем.

  • Традиционная немецкая кухня – запеченные картофельные кнедли

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Запеченные картофельные кнедли

    Картофельные "шарики" (Kartoffelknödel), завоевавшие сердца немецких гурманов пару столетий назад, хороши не только в отварном виде, но и в запеченом, с шампиньонами, тертым сыром и шпиком. К ним - салат из свежей капусты.

  • Традиционная немецкая кухня - Гермкнёдль, дрожжевые сладкие кнедли с маком

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Гермкнёдль - дрожжевые сладкие кнедли с маком

    Дрожжевые кнедли (Germknödel) из муки, молока, дрожжей, яйца, мака, сахара и щепотки соли готовят медленно - на пару. Знамениты альпийские кнедли своим сюрпризом - начинкой из сливового повидла. Перед подачей сытное блюдо поливают топленым маслом и посыпают маком.

  • Традиционная немецкая кухня – кнедли, запеченные с помидорами, кабачками, брынзой

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Кнедли, запеченные в лодке

    В кулинарном руководстве по кнедлям имеется и такой, быстрый вариант приготовления хлебных или картофельных мини-кнедлей в печи - в порционных "лодочках" из пергамента вместе с помидорами, кабачками, брынзой и маслинами.

  • Традиционная немецкая кухня – творожные кнедли в сливовом соусе

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Творожные кнедли в сливовом соусе

    Сладкий вариант творожных кнедлей (Topfennockerl) готовят из творога, черствой булочки, желтков, сливочного масла, сахара и ванили. Шарики из охлажденного теста отварить в подсоленной воде с сахаром, затем обваливалять в сухарях и подать с густым сливовым соусом.

  • Традиционная немецкая кухня – прозрачный бульон с ливерными клецками

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Прозрачный бульон с ливерными клецками

    Такие кнедли (Leberknödel) подают и на праздничный стол, и в будни. В наваристый, едва кипящий бульон (не забудьте соль и пряности!) запускают ливерные клецки - из печени, пассерованного лука, молотых сухарей, яйца и растительного масла, щепотки соды и зелени.

  • Традиционная немецкая кухня – Баварские сырные кнедли

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Баварские сырные кнедли

    Лакомство альпийского региона под названием "Kaspressknoedel" напоминает любимые всеми сырники. Кнедли из местных сортов сыра, черствого хлеба, молока, петрушки и лука "томят" в пряном бульоне или обжаривают на смальце или топленом масле. Вкусно с тушеной капустой.

  • Традиционная немецкая кухня – кнедли со сладкой начинкой

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Кнедли со сладкой начинкой

    Например, с абрикосами или со сливами (Zwetschkenknoedel). Такое содружество картофельных кнедлей из сырого, отварного картофеля (или того и другого) с сезонными фруктами, ягодами или с ванильным мороженным впечатлит любого скептика. Важно: сочную начинку лучше предварительно заморозить, советует повар Ханс Бауэр.

  • Традиционная немецкая кухня – кнедли со шпиком, шпинатом, на капусте

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Всегда удачные - со шпиком, шпинатом, шалфеем, на капусте

    Есть в книге "Кнедли для лакомки" рецепты кнедлей из творожной массы с орехами или зеленью, которые подают как в холодном, так и в горячем виде… Абсолютные фавориты, однако, хлебные кнедли - их можно готовить, посадив прямо на капусту - в печи или в сковороде. Блюдо - всегда удачное, обещают авторы.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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