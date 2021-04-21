 Чехия и Россия оставят в посольствах по 32 человека | Новости из Германии о Европе | DW | 23.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Чехия и Россия оставят в посольствах по 32 человека

Семь из 32 сотрудников в каждом из посольств будут дипломаты, еще 25 - административный и технический персонал. Глава МИД Чехии Кулганек сообщил, что на персонале генконсульств двух стран дипскандал пока не отразится.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек

Чехия и Россия договорились оставить в своих посольствах в Москве и Праге по 32 человека, сообщил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в интервью журналу Blesk, обнародованном в пятницу, 23 апреля. По словам министра, из этих 32 сотрудников семь будут с дипломатическим статусом, а еще 25 - административный и технический персонал.

Кулганек отметил, что в отношении чешских генконсульств в России Москва не принимала никаких мер, поэтому на персонале российских генконсульств в Чехии дипломатический скандал пока не отразится.

Как сообщил министр, все эти детали обсуждались 22 апреля в ходе беседы в МИД РФ, на которую был вызван посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька. Он встречался с руководителем соответствующего территориального департамента, добавил глава чешского МИДа.

Высылка российских дипломатов

Чехия высылает сотрудников российской дипмиссии в два этапа. 17 апреля Прага объявила о высылке 18 дипломатов РФ. Это произошло после того, как премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

"Мы выслали российских разведчиков, личности которых установили наши силы безопасности. Эти сотрудники СВР и ГРУ работали здесь под дипломатическим прикрытием", - повторил в интервью Blesk Якуб Кулганек.

Первую группу россиян обязали покинуть Чехию в течение двух суток, второй - в составе 63 человек - дали срок до конца мая. Никого из них Прага не стала объявлять персонами нон грата, они не имеют статуса высланных и потому теоретически могут вернуться в посольство России в Чехии, пояснил Кулганек.

Смотрите также:

  • Мата Хари

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Двойной агент, танцовщица и куртизанка

    В 1910-е годы юная Маргарета Гертруда Зелле из Нидерландов начала в Париже карьеру танцовщицы под псевдонимом Мата Хари. Она вращалась в высшем обществе Франции и вступала в связь с офицерами и политиками. Ввиду этого ее завербовала немецкая разведка, а спустя некоторое время - и французская контрразведка: когда Мата Хари согласилась стать двойным агентом, французы ее разоблачили.

  • Юлиус и Этель Розенберг

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Супруги Розенберг

    В начале 1950-х годов дело коммунистов Юлиуса и Этель Розенбергов раскололо американское общество. Супругов обвинили в передаче Москве секретной информации о ядерной программе США. В то время как одни считали вынесенный им смертный приговор необходимой мерой, в глазах других они были невинными жертвами, пострадавшими за свои убеждения. Несмотря на международные протесты, пару казнили в 1953 году.

  • Гюнтер Гийом

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпион в ведомстве канцлера

    То, что начиналось в ФРГ как шпионский скандал, скоро переросло в кризис государственного масштаба. Личный референт экс-канцлера Вилли Брандта Гюнтер Гийом (на фото в центре) оказался агентом ГДР и передавал "штази" секретные документы из ведомства канцлера. Факт проникновения шпиона ГДР в самый центр политики ФРГ поверг общественность в шок и способствовал уходу Вилли Брандта в отставку.

  • Энтони Блант

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    "Кембриджская пятерка"

    В 1979 году бывший студент Кембриджского университета Энтони Блант оказался в центре одного из самых громких шпионских скандалов в Великобритании. Он признался в том, что входил в группу из пяти агентов, имевших доступ к высшим правительственным кругам и поставлявших СССР информацию стратегического значения. Четыре агента были разоблачены; личность пятого до сих пор не установлена.

  • Анна Чапман

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Из разведки на подиум

    В 2010 году в США арестовали дочь российского дипломата Анну Чапман по обвинению в шпионаже в пользу России. Чапман и девять других предполагаемых российских агентов затем обменяли на россиян, осужденных за шпионаж в пользу западных стран. Вернувшись в Москву, Чапман начала там карьеру модели и телеведущей на канале РЕН ТВ, а также снялась в эротической фотосессии в журнале Maxim.

  • Супруги Аншлаг

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпионский Аншлаг

    Каждый вторник мнимая домохозяйка Хайдрун Аншлаг усаживалась у своего коротковолнового радиоприемника в городе Марбург и слушала указания из штаб-квартиры спецслужб в Москве. Так продолжалось более 20 лет. Проживая в Германии под видом граждан Австрии, она и ее муж передали российской стороне несколько сотен документов о стратегии НАТО и ЕС. В 2013 году оба были признаны виновными в шпионаже.

  • Франц Йозеф Штраус

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпион Штраус?

    Бывшему главе Христианско-социального союза Францу Йозефу Штраусу удалось привлечь к себе внимание прессы даже спустя много лет после своей смерти. Штраус предположительно являлся агентом военной разведслужбы США OSS - предшественницы ФБР. Федеральный центр политического образования ФРГ обнародовал эту информацию к 100-летию со дня рождения политика. Результаты отчета, правда, остаются спорными.

  • Протестующие держат плакаты с портретом Эдварда Сноудена

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпионаж: версия 2.0

    Если в период холодной войны правительства опасались двойных агентов, то сегодня - прослушки со стороны спецслужб. Интервью с Эдвардом Сноуденом и 1,7 млн секретных документов ФБР, обнародованных в 2013 году, служат доказательством того, как США совместно с другими странами ведут глобальную слежку: спецслужбы прослушивают телефонные разговоры и хранят данные миллионов интернет-пользователей.

    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


Смотреть видео 04:01

Чехия высылает дипломатов РФ и разыскивает "Петрова" и "Боширова" (19.04.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Противостояние Запада и Путина: скандал в Чехии, конфликт с Украиной и дело Навального. DW Новости (19.04.2021)  

Российские хакеры и шпионы атакуют Германию. DW Новости (29.03.2021)  

Также по теме

Tschechien, Prag: Gebäude der russischen Botschaft

Чехия потребовала вернуть ее дипломатов в Россию 21.04.2021

Глава МИД Чехии Кулханек предъявил Москве ультиматум. Если 20 высланных чешских дипломатов не смогут вернуться в Россию, из Праги выдворят десятки российских дипломатов, сказал он.

Tschechische Republik | Explosion | Russische Botschaft in Prag

Сенат Чехии призвал правительство расторгнуть договор о дружбе с РФ 22.04.2021

Чешские сенаторы назвали взрывы в Врбетице "актом государственного терроризма", направленным против Чехии, а значит, и всего ЕС.

Чехия высылает дипломатов РФ и разыскивает "Петрова" и "Боширова" (19.04.2021) 19.04.2021

Чехия обвинила ГРУ и СВР в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и выслала 18 российских дипломатов. А Россия в ответ - 20 чешских. Станет ли это началом нового витка противостояния России и Запада?

Реклама

Самые читаемые

Какого Ленина скрывали в СССР  

Россия и Беларусь расширят сотрудничество в сфере обороны  

Глава МИД ФРГ призвал премьера Саксонии не дать Москве себя использовать  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW