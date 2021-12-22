 Прохладный прием: чего ждать от переговоров Россия - НАТО (30.12.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 30.12.2021

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Прохладный прием: чего ждать от переговоров Россия - НАТО (30.12.2021)

НАТО вряд ли примет "гарантии безопасности", которых требует Путин, уверены эксперты. Почему США согласились на этот саммит?

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L: WASHINGTON, DC - DECEMBER 27, 2021: U.S. President Joe Biden speaks during a video call with the White House Covid-19 Response team R: Russian President Vladimir Putin gestures while speaking at the plenary session of the Russian Energy Week in Moscow, Russia, Wednesday, Oct. 13, 2021.

Байден призвал Путина к деэскалации конфликта вокруг Украины 30.12.2021

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным пообещал "решительно ответить" в случае дальнейшего вторжения РФ в Украину.

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Джо Байден и Владимир Путин провели видеосаммит 07.12.2021

Беседа, длившаяся 2 часа 5 минут, проходила в режиме, закрытом для СМИ. Перед этим Байден согласовал позиции с лидерами Германии, Франции, Великобритании и Италии. В Кремле назвали переговоры "рабочими".

(COMBO) This combination of pictures created on March 17, 2021 shows US President Joe Biden(L) during remarks on the implementation of the American Rescue Plan in the State Dining room of the White House in Washington, DC on March 15, 2021, and Russian President Vladimir Putin as he and his Turkish counterpart hold a joint press statement following their talks at the Kremlin in Moscow on March 5, 2020. - US President Joe Biden said he agrees with the assessment that his Russian counterpart Vladimir Putin is a killer. In an interview with ABC News broadcast on March 17, 2021, Biden said Putin would pay a price for trying to undermine his candidacy in the US 2020 election as alleged in a new US intelligence report.Asked if he thought Putin, who is accused of being ruthless with his opponents, is a killer, Biden said, I do. (Photos by Eric BARADAT and Pavel Golovkin / various sources / AFP)

Байден и Путин провели переговоры по телефону 30.12.2021

Состоявшийся телефонный разговор президентов России и США - уже второй за месяц.

This handout photo released on Thursday, April 22, 2021 by the Russian Defense Ministry Press Service shows, Russian military vehicles move during drills in Crimea. The Russian military is conducting massive drills in Crimea involving dozens of navy ships and thousands of troops in a show of force amid tensions with Ukraine. The maneuvers were described as the largest since Russia annexed Ukraine's Black Sea peninsula in 2014 and threw its weight behind separatist insurgents in eastern Ukraine. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)

Комментарий: Почему Кремль ведет дело к новой войне 19.12.2021

Путин верит: Запад сегодня настолько слаб, что его можно заставить "отдать" Украину. Российское общественное мнение, похоже, не против, пишет Константин Эггерт.