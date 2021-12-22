Прохладный прием: чего ждать от переговоров Россия - НАТО (30.12.2021)

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НАТО вряд ли примет "гарантии безопасности", которых требует Путин, уверены эксперты. Почему США согласились на этот саммит?
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным пообещал "решительно ответить" в случае дальнейшего вторжения РФ в Украину.
Беседа, длившаяся 2 часа 5 минут, проходила в режиме, закрытом для СМИ. Перед этим Байден согласовал позиции с лидерами Германии, Франции, Великобритании и Италии. В Кремле назвали переговоры "рабочими".
Состоявшийся телефонный разговор президентов России и США - уже второй за месяц.
Путин верит: Запад сегодня настолько слаб, что его можно заставить "отдать" Украину. Российское общественное мнение, похоже, не против, пишет Константин Эггерт.
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