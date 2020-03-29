"Час Земли": гаснут подсветки ведущих достопримечательностей во всем мире

Новая Зеландия - одной из первых в мире провела в субботу, 27 марта, международную акцию "Час Земли" (Earth Hour), которая ежегодно устраивается Всемирным фондом дикой природы (WWF).

Во тьму на время погрузились такие известные достопримечательности, как радиобашня Sky Tower в Окленде и двухпалатный федеральный парламент в столице Веллингтоне.

В начале декабря 2020 года правительство Новой Зеландии объявило режим ЧС в области климата. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн надеется таким образом придать данной теме больший политический вес. Власти рассчитывают, что к 2025 году госсектор станет полностью климатически нейтральным - то есть будет выведен на нулевой баланс с точки зрения выбросов в атмосферу СО2.

В садах Сингапура не будут проводить световое шоу

К инициативе присоединятся также Австралия, Малайзия и Филиппины. Наконец, выключить подсветку пообещала дирекция Садов у залива в Сингапуре - одного из центральных парков города, славящихся своим вечерним световым шоу.

Акция "Час Земли" (Earth Hour) проходит 27 марта по всему миру в 15-й раз. Только в Германии она затронет свыше 570 мест и достопримечательностей, включая Бранденбургские ворота в Берлине и Кельнский собор.

WWF попросил размещать посты в соцсетях

WWF на этот раз призвал всех частных лиц, которые поддержат инициативу, задокументировать свои усилия с помощью фото- или видео и опубликовать их в соцсетях, сопроводив хэштегами #LICHTAUS и #EARTHHOUR. Цель кампании - послать сигнал политикам на фоне готовящихся федеральных выборов: "Ни одна партия не сможет обойтись без защиты климата".

"Час Земли" впервые прошел в Сиднее в 2007 году. Так как в 2020 году во многих странах из-за пандемии коронавируса временно запрещены массовые мероприятия, WWF тогда сделал упор на виртуальном участии в акции. В России временно погасла подсветка здания Кремля, Совета Федерации, ВДНХ, Эрмитажа, а также Останкинской телебашни.

Смотрите также: