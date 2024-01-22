В Башкортостане отправлены в СИЗО 4 участника акций протеста

Азата Мирзина, Даяна Валеева, Раята Давлетбаева обвиняют в участии в массовых беспорядках и применении насилия против представителя власти. Вилюру Карачурину предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках.

Советский районный суд города Уфы в понедельник, 22 января, постановил заключить под стражу до 17 марта 2024 года четырех участников акции в Баймаке, проходившей в поддержку экоактивиста Фаиля Алсынова. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Республики Башкортостан .

"Органами предварительного следствия Азат Мирзин, Даян Валеев, Раят Давлетбаев обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках), частью 1 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса Российской Федерации, а Вилюру Карачурину предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках", - говорится в посте. Постановления еще не вступили в законную силу.

Как пишет онлайн-издание "Медиазона" со ссылкой на сестру Азата Мирзина, активиста увезли из дома в селе Муллакаево под Баймаком вечером 18 января. 21 января стало известно, что его отправили в СИЗО. Днем ранее, 20 января, Советский районный суд Уфы отправил в СИЗО Вилюра Карачурина.

Дело экоактивиста из Башкортостана Фаиля Алсынова

17 января Баймакский суд огласил решение по делу 37-летнего экоактивиста Фаиля Алсынова. Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии за речь, произнесенную весной 2023 года на митинге против золотодобытчиков. Тогда Алсынов и другие местные активисты обвинили руководство республики в сговоре с золотодобывающими компаниями, а также предупредили о последствиях геологоразведки, которая должна была проходить в том числе с помощью взрывных работ.

Власти Башкортостана усмотрели в словах Алсынова возбуждение межнациональной розни и потребовали возбудить против него уголовное дело. По данным СМИ, инициатором преследования Алсынова был глава Башкортостана Радий Хабиров, который написал в прокуратуру жалобу на оппозиционера.

Накануне вынесения приговора Алсынова включили в перечень террористов и экстремистов, а к его соратникам пришли с обысками. Задержаны были экс-председатель организации "Башкорт" Ильнар Галин, защитники горы Куштау Юлай Аралбаев, Рафаил Абдрахманов, Фанзиль Ахметшин.

Акции в поддержку Алсынова в Башкортостане

15 и 17 января в Баймаке прошли несогласованные акции в поддержку Фаиля Алсынова. 19 января аналогичная акция состоялась в Уфе у памятника Салавату Юлаеву.

Девять участников акции, которая состоялась 17 января, были арестованы Баймакским районным судом на сроки от 8 до 15 суток.

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