Четыре российских региона подверглись обстрелу

Мэр Смоленска после сообщений о сбитых БПЛА призвал жителей воздержаться от выхода из дома.

В воскресенье, 1 октября под обстрел попали район центрального рынка в Шебекино Белгородской области, а также населенные пункты Брянской и Смоленской областей, сообщили губернаторы российских регионов. БПЛА также был сбит над Краснодарским краем.

В Шебекино при обстреле пострадали три человека: одна женщина получила осколочные ранения шеи, двое мужчин - осколочные ранения ног. Кроме того, были повреждены фасады торговых павильонов, гаражи и три автомобиля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, населенный пункт обстреляли ВСУ.

Мэр Смоленск призвал не выходить из дома

Мэр Смоленска Александр Новиков заявил, что утром над областным центром и в его пригородах были сбиты "пять украинских беспилотников самолетного типа". Новиков призвал жителей города, "сохранять спокойствие и без необходимости не покидать жилые дома, а также воздержаться от загородных поездок". Пострадавших, по словам Новикова, нет.

Обстрелу также подверглось приграничное село Любечане Климовского района Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. В результате были частично повреждены два административных здания и несколько жилых домов. Пострадавших, по данным губернатора, нет.

Противоречивые данные об атаке на Сочи

Кроме того, утром Минобороны России сообщило, что силы ПВО "сбили украинский беспилотник над территорией Краснодарского края". Из-за атаки БПЛА в международном аэропорту Сочи были временно ограничены полеты. В 8.20 по местному времени аэропорт вернулся к работе в обычном режиме.

В то же время, издание "Украинская правда" со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в результате атаки украинских беспилотников есть попадание по стоянке российских вертолетов в районе Адлера в Сочи.

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