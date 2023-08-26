  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПреступностьСША

Четыре человека погибли в результате стрельбы во Флориде

Даниил Сотников
27 августа 2023 г.

По словам свидетелей, нападавший открыл огонь из торгового центра. Его жертвами стали афроамериканцы.

https://p.dw.com/p/4Vc6h
Полицейские у места стрельбы в Джэксонвилле
Полицейские у места стрельбы в ДжэксонвиллеФото: John Raoux/AP Photo/picture alliance

В результате стрельбы в торговом центре американского города Джэксонвилла в штате Флорида погибли четверо человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на мэра города Донну Диган в субботу, 26 августа.

По словам очевидцев, нападавший открыл огонь изнутри торгового центра, а затем забаррикадировался в нем. К зданию прибыл отряд спецназа. Стрелявший был убит. По словам шерифа города, преступление произошло на почве ненависти стрелка к афроамериканцам. Именно они стали его жертвами.

Источник Fox утверждает, что родители нападавшего связались с полицией и сообщили, что нашли у него дома "манифест", о содержании которого пока неизвестно.

Смотрите также:

В США спорят о продаже и ношении оружия

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Ночной клуб, где произошла стрельба

В результате стрельбы в ночном клубе во Флориде двое погибли

В результате стрельбы в ночном клубе во Флориде двое погибли

Два человека убиты в результате стрельбы в ночном клубе на вечеринке для подростков во Флориде, сообщили власти города Форт Майерс. Полиция задержала троих.
25 июля 2016 г.
external

После трагедии в Лас-Вегасе в США снова спорят о доступе к оружию (04.10.2017)

После трагедии в Лас-Вегасе в США снова спорят о доступе к оружию (04.10.2017)

По статистике, на каждого жителя США, включая стариков и детей, приходится по одной единице огнестрельного оружия. Однако в реальности это не совсем так. Статистика нуждается в уточнении.
Политика4 октября 2017 г.03:09 мин.
Полицейская лента (фото из архива)

В США при стрельбе на вручении школьных дипломов погибли два человека

В США при стрельбе на вручении школьных дипломов погибли два человека

По данным полиции, 19-летний стрелок знал одну из жертв. Погибли выпускник школы и 36-летний мужчина, еще 5 человек ранены. Нападавший задержан.
Преступность7 июня 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Рига, центр города

"Это мой дом". Латвия отсрочила высылку 6000 россиян

Политика27 августа 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Немецкие железные дороги

Инфраструктура, экономика, IT: какие проблемы есть в ФРГ

Инфраструктура, экономика, IT: какие проблемы есть в ФРГ

Политика26 августа 2023 г.
Логотип Facebook в глазу на фоне цифр двоичной системы

Какое влияние окажет Закон ЕС о цифровых услугах?

Какое влияние окажет Закон ЕС о цифровых услугах?

Цифровые технологии26 августа 2023 г.
Украинский военнослужащий на танке в Донецкой области

Война, день 548-й: Украина усиливает контрнаступление на юге

Война, день 548-й: Украина усиливает контрнаступление на юге

Конфликты25 августа 2023 г.
Во время саммита БРИКС в Йоханнесбурге китайский лидер Си Цзиньпин получил орден Южной Африки от ее президента Сирила Рамафосы

Расширение БРИКС: много геополитики, но пока мало экономики

Расширение БРИКС: много геополитики, но пока мало экономики

Экономика и бизнес25 августа 2023 г.
Наемник ЧВК "Вагнер" в столице ЦАР Банги

ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?

ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?

Конфликты25 августа 2023 г.
Карикатура: флаг Евросоюза, на котором вместо звезд - логотипы крупнейших интернет-платформ мира.

Новый закон в ЕС: интернет-гиганты против пропаганды?

Новый закон в ЕС: интернет-гиганты против пропаганды?

Цифровые технологии25 августа 2023 г.
На главную страницу