  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
Правосудие и законЛатвия

Четырех жителей Латвии подозревают в работе на спецслужбы РФ

Виталий Кропман
25 августа 2023 г.

Уголовное дело начато по статье 81.1 Уголовного закона Латвии, преследующей за оказание помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвийской Республики. Трое подозреваемых арестованы.

https://p.dw.com/p/4VaHh
Человек в наручниках
Фото: Bernd Weißbrod/dpa/Pool/dpa/picture alliance

Сотрудники Службы госбезопасности Латвии (VDD) задержали четверых граждан, подозреваемых в работе на спецслужбы России. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщила пресс-служба ведомства. По данным VDD,  деятельность задержанных была направлена против латвийского государства и безопасности его жителей.

Как отмечается в сообщении, уголовный процесс по этому делу был начат 1 августа по статье 81.1 Уголовного закона Латвии, преследующей за оказание помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвийской Республики. В рамках расследования  проведены обыски на 14 объектах в Риге и других городах Латвии, изъято большое количество носителей информации и различных документов.

Трое подозреваемых арестованы

На объектах, связанных с задержанными, сотрудники VDD обнаружили устройства, которые, вероятно, являются товарами стратегического значения и могут быть использованы для незаконной оперативной деятельности. Трое подозреваемых оставлены под арестом, к четвертому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы: ему запрещено выезжать за пределы Латвии, а также необходимо уведомлять о смене места жительства.

"В интересах следствия VDD в настоящее время воздерживается от дальнейших комментариев", - указывается в сообщении.

Смотрите также:

Как жители Латвии ощущают пропаганду Кремля на себе

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Президент Латвии Эгилс Левитс

Президент Латвии: Мы не хотим притока россиян в нашу страну

Президент Латвии: Мы не хотим притока россиян в нашу страну

Почему Латвия не хочет принимать уклонистов из России, какие просчеты Запада привели к войне в Украине и почему не стоит бояться российской ядерной угрозы, рассказал президент Латвии в интервью DW.
Конфликты27 января 2023 г.
external

Российский танк в Риге и протестные митинги (26.02.2023)

Российский танк в Риге и протестные митинги (26.02.2023)

Напротив российского посольства в Латвии установили уничтоженную украинской армией боевую машину. Там же в Риге организовали выступления против войны.
Конфликты26 февраля 2023 г.02:34 мин.
external

Визы и ВНЖ для россиян: Латвия перестанет быть щедрой (17.08.2022)

Визы и ВНЖ для россиян: Латвия перестанет быть щедрой (17.08.2022)

Латвия ужесточает выдачу туристических виз и ВНЖ для россиян. Правительство согласовало планы и готовит новое законодательство. Настроения среди россиян, живущих в Латвии, крайне тревожные. По ком ударят новые правила, а кого они не коснутся?
Миграция17 августа 2022 г.04:34 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

На месте подрыва газопровода "Северный поток"

ФРГ: Следствие уверено в причастности Andromeda к подрыву СП

Политика25 августа 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: флаг Евросоюза, на котором вместо звезд - логотипы крупнейших интернет-платформ мира.

Новый закон в ЕС: интернет-гиганты против пропаганды?

Новый закон в ЕС: интернет-гиганты против пропаганды?

Цифровые технологии25 августа 2023 г.
Бронзовый бюст Александра Македонского - историческая ценность или искусная подделка?

Уникальный артефакт или подделка? Тайна бюста Македонского

Уникальный артефакт или подделка? Тайна бюста Македонского

Искусство25 августа 2023 г.
Андрей Ермак

Андрей Ермак: В Украине формируется новый воздушный флот

Андрей Ермак: В Украине формируется новый воздушный флот

Политика24 августа 2023 г.
Карикатура - карикатурный президент РФ Владимир Путин отвечает на вопрос: "Что случилось с самолетом?", говоря: "Он упал".

Самолет Пригожина разбился: как отреагирует Путин?

Самолет Пригожина разбился: как отреагирует Путин?

Политика24 августа 2023 г.
Наемник ЧВК "Вагнер" в столице ЦАР Банги

ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?

ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?

Конфликты25 августа 2023 г.
Логотип YouTube

В России готовят блокировку YouTube? Что об этом известно

В России готовят блокировку YouTube? Что об этом известно

Технологии25 августа 2023 г.
На главную страницу