Четверо погибли в результате стрельбы во Флориде

По словам свидетелей, нападавший открыл огонь из торгового центра. СМИ сообщают, что стрелявший был убит.

В результате стрельбы в торговом центре американского города Джэксонвилла в штате Флорида погибли четверо человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на мэра города Донну Диган в субботу, 26 августа.

По словам очевидцев, нападавший открыл огонь изнутри торгового центра, а затем забаррикадировался в нем. К зданию прибыл отряд спецназа. По данным телеканала Fox, стрелявший был убит. О его мотивах ничего не сообщается.

Источник Fox утверждает, что родители нападавшего связались с полицией и сообщили, что нашли у него дома "манифест", о содержании которого пока неизвестно.

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