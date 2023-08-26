ПреступностьСША
Четверо погибли в результате стрельбы во Флориде
27 августа 2023 г.
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В результате стрельбы в торговом центре американского города Джэксонвилла в штате Флорида погибли четверо человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на мэра города Донну Диган в субботу, 26 августа.
По словам очевидцев, нападавший открыл огонь изнутри торгового центра, а затем забаррикадировался в нем. К зданию прибыл отряд спецназа. По данным телеканала Fox, стрелявший был убит. О его мотивах ничего не сообщается.
Источник Fox утверждает, что родители нападавшего связались с полицией и сообщили, что нашли у него дома "манифест", о содержании которого пока неизвестно.
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