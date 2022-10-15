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Фото: Micha Korb/pressefoto korb/picture alliance
Чешская Республика
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Государство в Восточной Европе. Столица - Прага. Численность населения - 10,8 миллиона человек.
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Новости
31.12.2023
31 декабря 2023 г.
Заседание Совбеза ООН пройдет без постпреда Чехии
24.12.2023
24 декабря 2023 г.
Чехия готова платить беженцам, готовым вернуться в Украину
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Контекст
Первый год работы СПГ-терминалов в Германии. Каковы итоги?
Первый год работы СПГ-терминалов в Германии. Каковы итоги?
Срочно созданная инфраструктура для приема сжиженного газа пока мало востребована. Но есть перспектива: газовый хаб.
Экономика и бизнес
21.12.2023
21 декабря 2023 г.
Германия благодаря контракту с Чехией становится СПГ-хабом
Германия благодаря контракту с Чехией становится СПГ-хабом
Стационарный терминал в немецком Штаде будет изначально приспособлен к получению водорода из жидкого аммиака.
Экономика и бизнес
27.11.2023
27 ноября 2023 г.
Против Украины, вместе с Венгрией? Что выберет Словакия
Против Украины, вместе с Венгрией? Что выберет Словакия
Чехия пытается использовать свои хорошие отношения со Словакией, чтобы Братислава осталась в проукраинском лагере.
Политика
22.11.2023
22 ноября 2023 г.
Крупнейшее месторождение в Европе: в Чехии литиевый ажиотаж
Крупнейшее месторождение в Европе: в Чехии литиевый ажиотаж
В Рудных горах огромные залежи лития. Если власти Чехии начнут его добычу, то это даст толчок экономике страны.
Технологии
20.09.2023
20 сентября 2023 г.
Смогут ли АЭС Чехии обойтись без ядерного топлива из России?
Смогут ли АЭС Чехии обойтись без ядерного топлива из России?
Кроме поставок газа, Чехия зависит и от ядерного топлива из России для своих АЭС. Удастся ли Праге решить этот вопрос?
Политика
08.04.2023
8 апреля 2023 г.
Украинские беженцы в Чехии: чудо интеграции
Украинские беженцы в Чехии: чудо интеграции
Чехия успешно справилась с крупнейшей волной беженцев в своей истории - да еще и с пользой для экономики.
Общество
24.03.2023
24 марта 2023 г.
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03.01.2023
3 января 2023 г.
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В январе 1993 года Чехословакия мирно разделилась на два государства. Каковы сейчас отношения между двумя народами?
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15.10.2022
15 октября 2022 г.