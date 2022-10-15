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Фото: Micha Korb/pressefoto korb/picture alliance

Чешская Республика

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Государство в Восточной Европе. Столица - Прага. Численность населения - 10,8 миллиона человек.

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Новости

31 декабря 2023 г.

Заседание Совбеза ООН пройдет без постпреда Чехии

24 декабря 2023 г.

Чехия готова платить беженцам, готовым вернуться в Украину

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Контекст

Порт Вильгельмсхафен. Регазификационное судно Höegh Esperanza - первый в Германии СПГ-терминал

Первый год работы СПГ-терминалов в Германии. Каковы итоги?

Первый год работы СПГ-терминалов в Германии. Каковы итоги?

Срочно созданная инфраструктура для приема сжиженного газа пока мало востребована. Но есть перспектива: газовый хаб.
Экономика и бизнес21 декабря 2023 г.
Регазификационное судно в порту Эмсхафена

Германия благодаря контракту с Чехией становится СПГ-хабом

Германия благодаря контракту с Чехией становится СПГ-хабом

Стационарный терминал в немецком Штаде будет изначально приспособлен к получению водорода из жидкого аммиака.
Экономика и бизнес27 ноября 2023 г.
Виктор Орбан (слева) и Роберт Фицо (справа)

Против Украины, вместе с Венгрией? Что выберет Словакия

Против Украины, вместе с Венгрией? Что выберет Словакия

Чехия пытается использовать свои хорошие отношения со Словакией, чтобы Братислава осталась в проукраинском лагере.
Политика22 ноября 2023 г.
Кусок литийсодержащего минерала циннвальдита из месторождения в районе Циновца

Крупнейшее месторождение в Европе: в Чехии литиевый ажиотаж

Крупнейшее месторождение в Европе: в Чехии литиевый ажиотаж

В Рудных горах огромные залежи лития. Если власти Чехии начнут его добычу, то это даст толчок экономике страны.
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АЭС "Темелин", расположенная в 60 километрах от границы с Германией

Смогут ли АЭС Чехии обойтись без ядерного топлива из России?

Смогут ли АЭС Чехии обойтись без ядерного топлива из России?

Кроме поставок газа, Чехия зависит и от ядерного топлива из России для своих АЭС. Удастся ли Праге решить этот вопрос?
Политика8 апреля 2023 г.
Группа украинских беженцев - участников языковых курсов в Праге

Украинские беженцы в Чехии: чудо интеграции

Украинские беженцы в Чехии: чудо интеграции

Чехия успешно справилась с крупнейшей волной беженцев в своей истории - да еще и с пользой для экономики.
Общество24 марта 2023 г.
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