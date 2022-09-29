Черногория расследует возможный шпионаж в пользу России

Премьер Черногории заявил о проведении "международной операции" для защиты интересов страны. По сведениям СМИ, речь идет о расследовании шпионажа в пользу России, в рамках которого задержаны 6 российских дипломатов.

Власти Черногории начали расследование в отношении неопределенного числа лиц по подозрению в шпионаже, сообщил в четверг, 29 сентября, представитель Специальной государственной прокуратуры (SDT) республики.

По данным подгорицкой газеты Pobjeda , Агентство национальной безопасности Черногории (ANB) и Специальная государственная прокуратура задержали по подозрению в шпионаже шесть российских дипломатов, 30 граждан РФ с временным видом на жительство и двух черногорцев. Издание указывает , что среди задержанных по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами - многолетний сотрудник черногорского министерства иностранных дел Радомир Секулович, который во времена государственного союза Сербии и Черногории был пресс-секретарем МИД.

Шесть дипломатов РФ объявлены персонами нон-грата

Между тем министерство иностранных дел Черногории объявило 6 российских дипломатов из посольства РФ персонами нон-грата. Действия этих лиц идут вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, объяснили в Подгорице.

Расследуют факты шпионажа и сговора

Представитель SDT Вукас Радонич рассказал Reuters, что полиция провела обыски в нескольких квартирах в поисках доказательств шпионажа и сговора с целью преступной деятельности. Собеседник агентства уточнил, что после завершения обысков "будет определено, кому будут предъявлены обвинения и кто будет арестован".

Ранее в этот же день премьер-министр Дритан Абазович заявил в прямом эфире с заседания правительства, что для защиты интересов страны проводится "международная операция" с участием иностранных партнеров и государственной прокуратуры, но не уточнил подробности.

В 2016 году Черногория обвинила российских агентов в причастности к заговору с целью привести к власти пророссийскую оппозицию, убить тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича и остановить интеграцию республики в НАТО.

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