Церкви Германии призвали к миру и поддержке Украины

Священнослужители Германии в рождественских выступлениях призвали и дальше оказывать помощь беженцам и высказались за поддержку Украины, в том числе в виде поставок оружия.

В канун католического Рождества представители христианских церквей Германии осудили войну и насилие, но в то же время подчеркнули право Украины защищаться от российского вторжения. Об этом священнослужители заявили в своих выступлениях в субботу, 24 декабря.

Мюнхенский архиепископ, кардинал Римско-католической церкви Райнхард Маркс (Rheinhard Marx) в своей речи напомнил об оправданной обороне с оружиемсо стороны Украины. Однако последнее слово "не должно остаться за войной", предупредил он, подчеркнув, что "любая военная риторика, которая приуменьшает жертвы со всех сторон, противоречит рождественскому посланию".

Председатель Совета Евангелической церкви (EKD) Аннетте Куршус (Annette Kurschus) подчеркнула, что рождественское послание мира редко бывает столь необходимым, как в конце 2022 года. "Никакое оружие не создаст мира", - добавила она. В то же время поддержку Украины с помощью поставок оружия Куршус назвала правильным поступком. "Заповедь "не убий" означает также, что нельзя просто смотреть, как посреди Европы убивают невинных и беззащитных людей", - заявила она.

Священнослужители напомнили о помощи беженцам и Украине

Епископ Вюрцбурга Франц Юнг (Franz Jung) в своей речи напомнил, что Рождество символизирует надежду - особенно во время войны и кризиса. "Мрачно выглядит мир, пронизанный войной в Украине, которая имеет глобальные последствия. И все же пророк Исаия противопоставляет этому ужасу свой обнадеживающий образ света во тьме. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий", - процитировал он.

Председатель Конференции католических епископов Германии Георг Бетцинг (Georg Bätzing) призвал людей помогать беженцам и другим нуждающимися. "Иисус, родившийся в хлеву для скота, знает судьбу беженцев и черствость тех, кто держит на замке границы и свои карманы с аргументом: "Мы не можем решить все потребности этой земли", - сказал Бетцинг.

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