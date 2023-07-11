Цены на продовольствие разгоняют инфляцию в Германии

Стоимость жизни в Германии увеличилась на 6,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Цены на продукты питания вновь значительно выросли.

Снижение инфляции в Германии в июне прекратилось. Стоимость жизни выросла на 6,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Такими данными поделилось Федеральное статистическое ведомство во вторник, 11 июля. В мае инфляция снизилась третий месяц подряд до 6,1 процента - самого низкого уровня более чем за год. "Продовольствие продолжает оставаться самым сильным фактором роста цен", - заявила президент Федерального статистического управления Рут Бранд (Ruth Brand). Кроме того, по ее словам, принятые в 2022 году федеральным правительством меры социальной поддержки - введение единого билета стоимостью 9 евро на местный транспорт и топливная скидка - также привели к увеличению текущего уровня инфляции.

Цены на продукты питания вновь значительно выросли - на 13,7%, но не так сильно, как в мае - на 14,9%. Прежде всего, заметно подорожали молочные продукты (+22,3%) и сахар, варенье, мед и другие кондитерские изделия (+19,4%). Заметно подорожали овощи (+18,8%), рыба, рыбопродукты и морепродукты (+18,5%), а также хлеб и крупы (+18,3%). Зато пищевые жиры и масла стали дешевле на 12,1%, чем годом ранее.

За энергоносители в июне пришлось заплатить на 3,0% больше, чем годом ранее (май: +2,6%). Особенно сильно подорожало твердое топливо - на 26,6%, затем природный газ - на 20,8%. Цены на электроэнергию (+10,5%) и централизованное теплоснабжение (+9,3%) также росли более высокими темпами, а топочный мазут подешевел на 36,5%.Также подешевело горючее: цены на него снизились на 10,4%.

Услуги в среднем стоили на 5,3% больше, чем годом ранее. Инфляция без учета продовольствия и энергоносителей, часто называемая базовой инфляцией, увеличилась с 5,4 до 5,8%.

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