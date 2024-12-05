Цены на гробы в РФ с начала войны взлетели на 74 процента

Стремительный рост цен на гробы в России начался с первых месяцев войны, пишет издание The Moscow Times. Сейчас гроб в среднем стоит 7700 рублей.

С началаполномасштабной военной агрессии России против Украины стоимость изготовления одного гроба подскочила на 74 процента - с 4437 рублей в январе 2022 года до 7711 рублей в октябре 2024-го. Это следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы Росстата (ЕМИСС), на которые обратило внимание издание The Moscow Times (MT) в четверг, 5 декабря.

Стремительный рост цен на гробы начался уже с первых месяцев войны. Так, за первые ее полгода их изготовление подорожало на 12% процентов, или на 548 рублей. А "новый виток похоронной инфляции" состоялся вскоре после объявления российскими властями мобилизации: с сентября 2022 года по февраль 2023-го цены на этот вид продукции взлетели сразу на треть - до 6669 рублей.

В некоторых регионах гробы подорожали гораздо ощутимее: на 181% на Сахалине, на 162% в Омской области, на 104% и 103% соответственно - в Тамбовской и Смоленской областях, приводит The Moscow Times данные ЕМИСС за 2023 год.

Рытье могил тоже дорожает, но не так стремительно

Согласно статистике Росстата, в РФ дорожает и рытье могил. В январе 2022 года эта услуга стоила 7692 рубля, тогла как в октябре 2024-го - уже 9974 рубля, то есть на 30 процентов больше. Рекорд стоимости рытья могил был зафиксирован в феврале 2024 года - 10 187 рублей.

По данным начала года, организация похорон в России обходится в сумму от 50 тысяч рублей, приводит MT данные главы Союза похоронных организаций и крематориев Елены Андреевой. По ее словам, рост цен на ритуальные услуги вызван "удорожанием базовой закупочной продукции" - дерева и металла.

СМИ идентифицировали почти 81 тысячу погибших военных РФ

Имена 80 973 российских военных, погибших на войне РФ против Украины с февраля 2022 года, установили вместе с командой волонтеров по состоянию 29 ноября издания русская служба ВВС и "Медиазона". По оценкам журналистов, реальное число погибших россиян может быть значительно выше.

Ранее британское издание The Economist со ссылкой на данные западной разведки и информацию из открытых источников написало, что по состоянию на конец июня в войне погибли от 106 тысяч до 140 тысяч российских солдат. По опубликованным в сентябре данным американской газеты The Wall Street Journal, в ходе военных действий были убиты 200 тысяч солдат и офицеров РФ.