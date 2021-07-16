Центробанк России рекордно повысил ключевую ставку

Центральный банк Российской Федерации повышает ключевую ставку по кредитному договору с 5,5 процента до 6,5 процента. Об этом финансовый регулятор сообщил в пятницу, 23 июля, в Москве.

Подняв ключевую ставку с 5,5 до 6,5 процента годовых, Центробанк пошел на максимальный шаг повышения ключевой ставки за период с конца 2014 года. По оценкам Банка России, во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска.

На фоне высокой инфляции

По прогнозам экспертов банка, в 2021 году уровень инфляции составит от 5,7 до 6,2 процента, а в 2022 году - от 4,0 до 4,5 процента. "Мы не должны мириться с высокими инфляционными ожиданиями, чтобы они не заякорились на этом высоком уровне и нам не пришлось потом сильнее повышать ключевую ставку", - так обосновала шаг Центробанка его глава Эльвира Набиуллина.

Как подчеркнули в Центробанке, принятое решение по ключевой ставке направлено на возвращение инфляции к 4 процентам. Однако сейчас инфляция растет выше прогноза ЦБ. Годовая инфляция увеличилась до 6,5 процента после 6,0 процента в мае и, по оценке на 19 июля, сохранилась на том же уровне. При этом потребительские цены несколько снизились, но все равно остаются высокими.

Из-за высокой инфляции уровень жизни многих россиян понижается. Однако, по прогнозам ЦБ, ситуация изменится, понижающее воздействие на инфляцию может оказать хороший урожай. При этом ЦБ отмечает происходящее в настоящее время снижение цен на продукты, входящие в так называемый "борщевой набор", и выражает уверенность, что такая тенденция продолжится.

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