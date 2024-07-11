  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Казахстан потребовал избавиться от российских ценных бумаг

Даниил Сотников
11 июля 2024 г.

Казахстан попросил владельцев российских ценных бумаг вывести их из своего центрального депозитария из-за санкций.

https://p.dw.com/p/4i9oW
Флаг Казахастана
Флаг КазахастанаФото: Valerio Rosati/Zoonar/picture alliance

Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане попросил клиентов до 1 августа 2024 года направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания из-за санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД). Об этом со ссылкой на уведомление одного из казахстанских брокеров в адрес своих клиентов сообщает агентство РБК в четверг, 11 июля.

Уведомления были направлены "в адрес отдельных депонентов" и связаны с введением блокирующих санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), подтвердил РБК представитель депозитария. Он также уточнил, что клиенты могут вывести бумаги до 10 августа.

Эти сроки связаны с генеральной лицензией Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которая была выдана после введения санкций в отношении Мосбиржи и ее структур, в том числе НРД, для завершения операций, объяснили РБК юристы.

В Казахстане может быть российских бумаг на 1,4 млрд долларов

Сколько российских бумаг находятся в Казахстане, неизвестно, но как отмечает РБК, в 2022 году казахстанские брокеры осуществили с российскими ОФЗ сделки на общую сумму 1,4 млрд долларов. Юристы полагают, что невыведенные активы могут заморозить.

Министерство финансов США 12 июня объявило о новом санкционном пакете в отношении физических лиц и компаний, связанных с войной РФ против Украины. В перечень вошли 33 человека и около 300 компаний и организаций, зарегистрированных в России и других странах.

Под ограничения попали Мосбиржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий РФ. 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Карикатура: российский рубль катится вниз по снежной горке

Экономика России после вторжения в Украину

Экономика России после вторжения в Украину

Беспрецедентные западные санкции, падение, а потом рост курса рубля, уход из РФ мировых компаний, планы по импортозамещению... О серьезных экономических материях - в карикатурах DW.
Экономика и бизнес28 октября 2022 г.17 фото
external

Что принес Кремлю "саммит друзей Путина" в Казахстане и какую роль играет Си Цзиньпин. DW Новости

Что принес Кремлю "саммит друзей Путина" в Казахстане и какую роль играет Си Цзиньпин. DW Новости

Встречу лидеров стран ШОС многие журналисты и эксперты называли "саммитом друзей Путина". Особых результатов, кроме присоединения Беларуси, переговоры не принесли. Но у Кремля была возможность показать, что - несмотря на западные санкции - говорить о полной изоляции России не приходится. Война в Украине не была официально внесена в повестку дня, но Путин сам поднял эту тему.
Политика4 июля 2024 г.28:55 мин.
external

Когда МУС арестует Шойгу и Путина? В студии DW отвечает эксперт по международному праву Глеб Богуш (07.07.2024)

Когда МУС арестует Шойгу и Путина? В студии DW отвечает эксперт по международному праву Глеб Богуш (07.07.2024)

Досудебная палата МУС выдала ордеры на арест Шойгу и Герасимова в связи с ударами по украинским энергетическим объектам. Могут ли быть реальные последствия у этого решения?
Политика7 июля 2024 г.12:00 мин.
Показать еще