Казахстан потребовал избавиться от российских ценных бумаг

Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане попросил клиентов до 1 августа 2024 года направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания из-за санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД). Об этом со ссылкой на уведомление одного из казахстанских брокеров в адрес своих клиентов сообщает агентство РБК в четверг, 11 июля.

Уведомления были направлены "в адрес отдельных депонентов" и связаны с введением блокирующих санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), подтвердил РБК представитель депозитария. Он также уточнил, что клиенты могут вывести бумаги до 10 августа.

Эти сроки связаны с генеральной лицензией Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которая была выдана после введения санкций в отношении Мосбиржи и ее структур, в том числе НРД, для завершения операций, объяснили РБК юристы.

В Казахстане может быть российских бумаг на 1,4 млрд долларов

Сколько российских бумаг находятся в Казахстане, неизвестно, но как отмечает РБК, в 2022 году казахстанские брокеры осуществили с российскими ОФЗ сделки на общую сумму 1,4 млрд долларов. Юристы полагают, что невыведенные активы могут заморозить.

Министерство финансов США 12 июня объявило о новом санкционном пакете в отношении физических лиц и компаний, связанных с войной РФ против Украины. В перечень вошли 33 человека и около 300 компаний и организаций, зарегистрированных в России и других странах.

Под ограничения попали Мосбиржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий РФ.