Центр по расследованию российской агрессии откроют к июлю

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 19 апреля.

На 420-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий среды, 19 апреля (время московское).

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В Украину продолжает поступать западная бронетехника. Министр обороны Алексей Резников сообщил накануне, что на вооружение морской пехоты ВСУ поступили французские бронемашины AMX-10s. В своем твите он опубликовал видео с боевыми машинами и их экипажами.

Эскадрилью из 14 танков Challenger 2 передала Украине Великобритания, сообщается на официальной странице Вооруженных сил Великобритании в Facebook.

Представитель Пентагона Чарли Дитц подтвердил изданию The War Zone , что часть боевых машин пехоты Bradley уже находится в Украине. Он не уточнил, когда и в каком количестве прибыли эти БМП. Ранее их фотографии уже публиковались в соцсетях.

Центр по расследованию агрессии РФ против Украины откроют в Гааге к июлю

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Международный центр по расследованию преступления агрессии против Украины при поддержке Евроюста будет открыт в Гааге до конца июня, сообщила, выступая в Европарламенте, министр Швеции по делам ЕС Джессика Росвалл, передает корреспондентка DW. По словам Росвалл, в связи с развязанной Россией войной в Украине и расследованием военных преступлений вырос объем работы у Международного уголовного суда (МУС). Поэтому страны ЕС за последний год предоставили ему дополнительную поддержку и намерены ее продолжать. Они также помогут суду открыть офис в Киеве.

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Россия импортирует запрещенные западными санкциями технологии для оборонной промышленности, утверждается в статье The New York Times . По данным американского издания, третьи страны уже поставили российским производителям товары, находящиеся под санкциями, на миллионы долларов. В публикации указывается, что в налоговых и торговых ведомствах зафиксирован резкий рост продаж чипов и других высокотехнологичных компонентов в Россию через Армению, Казахстан и другие страны. При этом подчеркивается, что исключить поставки в РФ, например, чипов - сложная задача, и США и Европа здесь не добились явной победы.

ISW проанализировал поездку Путина в захваченные регионы Украины

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В американском Институте изучения войны (ISW) считают, своим визитом в штабы двух войсковых группировок на занятые РФ территории Луганской и Херсонской областей Украины 18 апреля Владимир Путин преследовал несколько целей. По мнению аналитиков, он продолжал изображать себя лидером военного времени в ожидании запланированного контрнаступления ВСУ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что визит состоялся 17 апреля, на следующий день после Пасхи, но при этом в одном из видео слышно, как Путин говорит, что Пасха приближается. Это позволяет предположить более ранние сроки поездки, указывается далее. ISW не исключает, что Кремль намеренно опубликовал информацию о визите Путина, чтобы затмить в новостном пространстве сообщения о поездке президента Украины Владимира Зеленского в Авдеевку, расположенную на линии фронта. При этом на кадрах с геолокацией видно, что Путин посетил Арбатскую Стрелку на юго-западе Херсонской области, расположенную не менее чем в 130 км от линии фронта, отмечается в обзоре.

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На контролируемых ВС РФ территориях в Херсонской области россияне минируют местность, наращивая оборонительные возможности, сообщаетГенштаб ВСУ в утренней оперативной сводке. Минирование ведется в том числе в акваториях рек Конка и Днепр, отмечается в Facebook. "Имеются случаи подрывов местных жителей на вражеских минах при попытке выйти на воду", - говорится в сообщении Генштаба.

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По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки российские силы нанесли 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершили 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в результате которых пострадали, в том числе, мирные жители. "Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки, на указанных участках фронта подразделениями сил обороны Украины отражено более 60 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку", - указывается в утренней оперативной сводке в Facebook.

Сеул впервые допустил возможность оказания военной помощи Киеву

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель Фото: Daewoung Kim/REUTERS

Южная Корея может расширить поддержку Украины за пределы гуманитарной и экономической помощи, если произойдет широкомасштабное нападение на мирное население, заявил президент страны Юн Сок Ель в интервью агентству Reuters.

"Если возникает ситуация, с которой международное сообщество не сможет смириться, например крупномасштабное нападение на гражданское население, массовое убийство или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", - сказал Юн.

Reuters отмечает, что это первый случай изменения отношения южнокорейского лидера к вопросу о снабжении Украины вооружениями.

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Западные лидеры готовятся к тому, что президент РФ Владимир Путин в ответ на ожидаемое контрнаступление ВСУ задействует в Украине "все оставшиеся у него инструменты", включая угрозу применения ядерного оружия и кибератаки, пишет британская газета The Guardian. "Британские чиновники на саммите министров иностранных дел G7 в Японии заявили, что ожидают от России ответных действий и "должны быть готовы" к экстремальным тактикам, когда она пытается удержать украинскую территорию", - говорится в публикации. В этой связи журналисты вспоминают мартовское заявление экс-президента РФ Дмитрия Медведева о том, что возможные попытки Украины отвоевать Крым станут для его страны "основанием для применения всех средств защиты, включая предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания".

Минэнерго США направило письмо в "Росатом"

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Министерство энергетики США направило в "Росатом" письмо о наличии на захваченной российскими войсками Запорожской АЭС (ЗАЭС) чувствительной информации в сфере атомных технологий американского происхождения, находящейся под экспортным контролем правительства США, и попросило "не прикасаться к ней", сообщает телеканал CNN, в распоряжении которого оказалось вышеназванное письмо.

Товары, программное обеспечение и технологии подлежат экспортному контролю США, если их использование может нанести ущерб интересам национальной безопасности США, уточняется в публикации.

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Российские войска ночью атаковали с воздуха район Одессы и окрестностей: местные жители слышали работу противовоздушной обороны. Об этом сообщили изданию Liga.net два источника в городе и пригороде.

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"ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков. Пострадавших нет, в здании частично выбиты стекла. На месте работают оперативные службы", - сообщил в ночь на 19 апреля в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Зеленский и спикер Палаты представителей Конгресса США обсудили усиление санкций

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После того как правитель Беларуси Александр Лукашенко принял в Минске назначенного РФ "временно исполняющего обязанности главы ДНР" Дениса Пушилина, Украина объявила, что отзывает своего посла в Беларуси Игоря Кизима в Киев для консультаций. В Киеве призвали Минск "удерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины".

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Президент США Джо Байден уведомил Конгресс о продлении на один год действия положения от 21 апреля 2022, в связи с которым связанным с Россией судам запрещено заходить в американские порты. Год назад Байден заявил, что "ни одно судно под российским флагом или судно, которое принадлежит России или управляется кем-то, связанным с Россией, не сможет зайти в порт США, подойти к нашим берегам".

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Во время рабочей поездки в Полтавскую область президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, сообщается на сайте офиса президента Украины .

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти Фото: Kevin Lamarque/REUTERS

Кроме прочего, беседа касалась перспектив усиления санкционного давления на Россию, в частности, возможного снижения уровня потолка цен на российские нефть и газ.

Также Зеленский выразил Маккарти благодарность за неизменную двухпартийную поддержку его страны со стороны Конгресса США, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Хроника событий 18 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 18 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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