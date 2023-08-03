Европейскую НПО Martens Centre признали "нежелательной" в РФ

Недовольство Генпрокуратуры РФ вызывает, кроме прочего, что после начала войны в Украине НПО стала "продвигать идею" о необходимости новых санкций в отношении России.

Неправительственную организацию (НПО) Центр европейских исследований имени Вилфрида Мартенса (The Wilfried Martens Centre for European Studies) Генпрокуратура РФ признала "нежелательной" на территории России. Об этом решении сообщается в Telegram-канале ведомства в четверг, 3 августа.

Как указано на сайте организации Центр европейских исследований имени Вилфрида Мартенса, она является официальным аналитическим центром консервативной Европейской народной партии и претендует на роль "ведущего и инновационного катализатора правоцентристских идей и мышления".

Со своей стороны Генпрокуратура РФ утверждает, что с 2014 года под видом просветительской деятельности организуемые Центром мероприятия были ориентированы "исключительно на формирование негативного образа Российской Федерации, обоснование необходимости военно-политического и информационного противостояния с Россией, усиление санкционного давления с целью навредить экономическому развитию нашей страны (РФ. - Ред.)". После начала войны в Украине Центром стали продвигаться идеи "о необходимости введения дополнительных санкций в отношении Российской Федерации и ее народа" и наращивания всесторонней, в том числе военной, помощи Киеву, отмечают в надзорном ведомстве.

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