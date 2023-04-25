Центр "Досье" - о планах Кремля влиять на страны Балтии

На 427-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 26 апреля (время московское).

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Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) отвергли утверждения о намерении прекратить членство в Международном уголовном суде (МУС), сделанные несколькими часами ранее. "Администрация президента хотела бы уточнить, что ЮАР остается подписантом (Римского статута. - Ред.) и будет продолжать кампанию за равное и последовательное применение международного права", - приводят информагентства выдержку из заявления канцелярии главы государства. Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что решение прекратить членство страны в МУС приняла правящая партия "Африканский национальный конгресс".

Летом в ЮАР пройдет саммит БРИКС, на который приглашен президент РФ Владимир Путин. В марте МУС выдал ордер на его арест.

Центр "Досье": Кремль разработал стратегию влияния на страны Балтии

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В 2021 году управление по приграничным связям администрации президента России при содействии спецслужб разработало стратегии влияния на внутреннюю политику Латвии, Литвы и Эстонии, пишет расследовательский центр "Досье" со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении консорциума международных журналистов. Так, в Латвии Кремль рассчитывал добиться к 2030 году участия страны в политических союзах с Россией и закрепления статуса русского языка в качестве одного из государственных.

В Литве Москва стремилась к 2025 году сдерживать активность Вильнюса по поддержке российской оппозиции и расширить деятельность пророссийских фондов, неправительственных и некоммерческих организаций, а к 2030-му - создать условия "в которых литовское руководство признает ущерб своей национальной безопасности от наращивания военного присутствия НАТО в регионе". В Эстонии российские власти рассчитывали к 2025 году сформировать в общественном мнении республики настроения о нежелательности присутствия Североатлантического альянса и создать устойчивые пророссийские группы влияния в политической, военной и бизнес-элите страны.

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За истекшие сутки российсские силы обстреляли Белопольскую, Хотеньскую, Эсманьскую и Юнаковскую общины Сумской области из минометов, артиллерии и гранатометов, сообщила региональная администрация. В Белопольской общине повреждено домохозяйство, в Хотеньковской - повреждена повреждена линия электросети, в Юнаковской - повреждены линия электросети, автогараж и окна в помещении пилорамы на территории одного из предприятий. В то же время украинские военные не обнаружили признаков формирования наступательных групп российский сил вблиз государственной границы, указала администрация Сумской области.

Президент Бразилии назвал войну России против Украины "безумной"

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил российское вторжение в Украину, но при этом заявил, что никто не говорит о мире в "безумной войне", передает Reuters. В ходе своего визита в Испанию да Силва вновь высказался за наращивание мирных усилий, с тем чтобы "Украина могла сохранить свою территорию". "Я понимаю европейский взгляд на эту войну. Неприемлемо, чтобы одна страна вторгалась в другую, но это война, в которой я не вижу, чтобы кто-то говорил о мире", - сказал он.

Хроника событий 25 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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