Центр "Досье" Ходорковского продолжит работу

Расследовательский центр "Досье" работает за пределами РФ и не прекратит свою деятельность, заверил Михаил Ходорковский. Сайт центра заблокирован в России по требованию Таганского суда Москвы.
Михаил Ходорковский (фото из архива)
Расследовательский центр "Досье", сайт которого в России заблокирован, продолжит работу. "Этот проект целиком работает за пределами РФ и не перестанет делать важные расследования", - заявил основатель проекта и экс-глава российской нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский на своем YouTube-канале в пятницу, 6 августа.
О блокировке сайта центра "Досье" по требованию Таганского районного суда Москвы стало известно 30 июля. "Формальную причину блокировки мы не знаем. Но она и не важна: нас заблокировали не за какие-либо нарушения, а за то, что мы рассказываем правду о противоправных делах сотрудников ФСБ, приближенных Владимира Путина и чиновников, а они - злопамятные ребята", - резюмировала команда проекта.
Через несколько дней на территории РФ были заблокированы сайты интернет-изданий "Открытые медиа", "МБХ медиа" и "Правозащиты Открытки". В Роскомнадзоре сообщили, что это сделано по требованию Генпрокуратуры РФ, так как надзорное ведомство посчитало их информационными ресурсами организаций Ходорковского - Open Russia Civic Movement и Open Russia - признанных в стране нежелательными. А 5 августа эти издания объявили о прекращении работы.
Расследования центра "Досье"
Среди расследований центра "Досье" - материалы о налоговых манипуляциях в США жены пресс-секретаря президента РФ Татьяны Навки, о гибели российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике, а также о сотруднике Главного управления Генштаба ВС России Анатолии Чепиге, известном как "Руслан Боширов" и подозреваемом в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.
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