Историки ФРГ обеспокоены состоянием военных архивов Украины

После вторжения России архивы в Херсоне и других городах Украины были разграблены, а исторические документы утеряны или пришли в негодность.

В ходе полномасштабного военного вторжения России в Украину и последующей оккупации украинских восточных регионов архив в Херсоне, где хранились документы времен Второй мировой войны, а также другие, менее крупные архивы и учреждения, были разграблены мародерами, а многие исторические документы оказались уничтожены. Аналогичные трудности переживают сейчас и другие архивы в Украине. Такие выводы содержатся в докладе немецкого центра "Архивы Арользена", собирающего свидетельства преступлений режима национал-социализма в гитлеровской Германии. На этот документ, обнародованный несколькими месяцами ранее, российские СМИ обратили внимание в четверг, 30 ноября.

Еще до российского вторжения положение украинских архивов было плачевным, говорится в докладе. Его авторы на основании интервью с сотрудниками украинских архивов указывают на основные проблемы: недостаточное финансирование для сохранения коллекций и осуществления новых проектов, нехватка человеческих ресурсов для ухода за материалами, а также бюрократические трудности.

"Война принесла масштабные разрушения, затронувшие инфраструктуру, здания и архивные материалы. Это также привело к потере персонала", - констатируют немецкие эксперты. При этом они ссылаются на данные учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры - ЮНЕСКО за апрель 2023 года, в которых зафиксирован ущерб от войны, нанесенный 251 культурному объекту в Украине, включая 22 музея, 12 библиотек и 1 архив.

Ущерб от войны историческим архивам в Украине

Представители архивов Чернигова, Николаева и Херсона подтвердили сотрудникам "Архивов Арользена", что их зданиям в ходе войны был нанесен ущерб. В свою очередь представитель архивной администрации Бериславского района сообщил, что здание архива в Высокополье было заминировано. Архив в Херсоне был захвачен российскими войсками, что привело к мародерству и уничтожению документов и оборудования, отмечается в докладе. "В архивах, здания которых были повреждены или разрушены, документы остались без защиты, что привело к их дальнейшей порче из-за неблагоприятных погодных условий - таких, как дождь и снег", - констатируют немецкие эксперты.

"Из-за близости к линии фронта некоторым архивам пришлось очень быстро увозить свои коллекции, что привело к их дезорганизации, - говорится далее в докладе. - Архивы, получившие эти материалы, должны были выделять ресурсы (например, персонал и помещение) для размещения вновь прибывших коллекций. Это стало дополнительным бременем для их собственных недостаточных ресурсов".

Эксперты рекомендуют провести оцифровку украинских архивов и предлагают свою помощь в этой работе. Сохранение физических документов является сложной задачей из-за нехватки оборудования, персонала или денег. Власти сосредоточены на предоставлении убежища людям, потерявшим свои дома, поэтому ремонт архивов не является для них приоритетом", констатируют в центре "Архивы Арользена".

Об "Архивах Арользена"

"Архивы Арользена" - это международный центр документации преследований со стороны национал-социалистического режима. Как указано на сайте центра , это самый обширный архив в мире, хранящий документы о жертвах и людях, переживших национал-социализм. Коллекция содержит информацию о 17,5 млн человек и является всемирным документальным наследием ЮНЕСКО. Она содержит документы по различным группам пострадавших от национал-социалистического режима, о принудительном труде, а также о перемещенных лицах и миграции после 1945 года.

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