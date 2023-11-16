Чему учат в польском лицее с белорусским уклоном?

В польском городе Бельск-Подляски есть лицей, в котором преподают белорусский язык. Здесь уже побывали Станислав Шушкевич, Анджэй Дуда и Светлана Тихановская. Репортаж DW.

Бельск-Подляски - небольшой город на востоке Польши, один из центров компактного проживания этнических белорусов. Здесь белорусский язык имеет статус языка национального меньшинства. Его преподают в некоторых школах, в том числе в II общеобразовательном лицее имени Бронислава Тарашкевича (белорусский общественно-политический деятель и языковед, 1892-1938. - Ред.).

Сейчас в лицее 265 учащихся, но меньше половины из них выбирают белорусский язык в качестве дополнительного предмета. В чем причина? У DW - не только об этом.

В лицее ценят традиции

Главный вход лицея украшен белорусским орнаментом. В гулком, как во всех школах, холле несколько учениц здороваются со мной по-белорусски и помогают найти кабинет директора.

Владимир Вавульский Фото: T. Harhalyk/DW

Исполняющий обязанности директора Владимир Вавульский работает здесь с 1989 года и называет лицей своим вторым домом. "Большинство наших учителей из Бельска, некоторые - бывшие ученики", - говорит Вавульский и показывает огромную летопись лицея.

В следующем году учебному заведению исполнится 80 лет. Оно было основано в 1944 году как 4-летняя Белорусская государственная гимназия и 2-летняя Белорусская государственная средняя школа. Сейчас это четырехклассный лицей для учащихся 14-18 лет.

По словам Вавульского, в лицее ценят традиции: "Мы стараемся сохранить белорусский фольклор, показать, что традиции - очень важная вещь. Школа многое делает для того, чтобы быть центром белорусской жизни и в Бельске, и на Подляшье. Стараемся показывать, что здесь рядом с польской есть и белорусская культура".

Собеседник DW также обратил внимание, что на стене в кабинете висит белорусский исторический герб "Погоня". "Погоню" - бело-красно-белые флаги - можно встретить и в коридорах лицея.

Белорусский язык учат меньше половины лицеистов

"Мы вместе празднуем День Воли и День родного языка, - рассказывает ученица 4 класса Амелия. - Я выбрала лицей, потому что мне очень нравится белорусский язык, я очень хотела его учить, это наше наследие. Я финалистка олимпиады по белорусскому языку".

"Наша школа известна в Польше, на олимпиадах и конкурсах мы получаем очень хорошие результаты. Часть молодежи приходит из-за уровня образования, часть - потому что у нас есть белорусский язык", - рассказывает Владимир Вавульский.

На уроке белорусского языка Фото: T. Harhalyk/DW

Несмотря на то, что в названии лицея значится "с белорусским языком обучения", преподают здесь на польском. Белорусский - дополнительный предмет, его изучают по желанию, на это выделяется три часа в неделю. Родители или сами учащиеся, если они уже совершеннолетние, должны дать письменное согласие на такие факультативные занятия. Сейчас белорусский язык учат 108 из 265 лицеистов.

По словам Вавульского, многих учеников пугает обязательный итоговый устный и письменный экзамен - это "дополнительные время, стресс и усилия". Собеседник также считает, что из-за репрессий в Беларуси, миграционного кризиса и войны в Украине "часть молодых людей не идентифицируют себя с национальным меньшинством", из-за этого меньше набор в учебное заведение.

Белорусский язык - только для граждан Польши

По политическим и экономическим причинам в последние годы в Польшу эмигрировали десятки тысяч белорусов . Тем не менее, на количестве учащихся в белорусском лицее это практически никак не отразилось. Если белорусы и переезжают в 26-тысячный Бельск-Подляски, то, как правило, ненадолго и в течение года перебираются в более крупные польские города.

Класс белорусского языка Фото: T. Harhalyk/DW

"У нас только несколько учеников из Беларуси. Похожая ситуация и с учениками из Украины, было около двадцати, теперь пять", - говорит Вавульский. Он также обращает внимание, что ученики из Беларуси не имеют права учить белорусский язык в их лицее. Дело в том, что по закону этот предмет преподают только представителям национального меньшинства, то есть тем детям, чьи родители имеют польское гражданство, но считают себя белорусами.

В связи с этим Движение белорусской солидарности и Координационный совет оппозиции инициировали сбор подписей под петицией за возможность изучать белорусский язык в польских школах не только для граждан Польши, но и для всех белорусов, которые легально проживают на территории страны.

В лицей приезжали Дуда и Тихановская

В то же время, по словам Владимира Вавульского, "часть молодежи не изучает белорусский, потому что они не видят, чтобы он в Беларуси был основным языком. Ну, и политические причины влияют на то, что молодые люди теряют интерес к Беларуси".

Лицей имени Бронислава Тарашкевича в Бельск-Подляском Фото: T. Harhalyk/DW

Вернуть заинтересованность, возможно, помогли бы поездки в Беларусь, если бы ученики могли увидеть места, о которых они читают в учебниках. Но в ближайшее время такое вряд ли реально. Собеседник отмечает, что в 1990-х годах лицей был местом встречи представителей белорусской и польской власти, его посещал первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич, министры образования, белорусские парламентарии. С представителями же режима Александра Лукашенко лицей никаких контактов не поддерживает.

Между тем, в 2021 году учебное заведение посетил президент Польши Анджей Дуда, а в июле 2023 здесь побывала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Где еще за границей есть белорусские школы

Кроме II общеобразовательного лицея имени Бронислава Тарашкевича, дополнительное образование на белорусском языке для этнических белорусов с польским гражданством предлагает Общеобразовательный лицей в Гайновке (город в Подляском воеводстве Польши. - Ред.) и некоторые государственные школы в этом регионе.

Занятия по белорусскому языку, истории и географии для детей белорусского национально меньшинства также организованы в школе N 395 Варшавы. Частные и воскресные школы, курсы и кружки белорусского языка, а также проекты дополнительного образования для всех белорусских детей, независимо от гражданства, работают во многих польских городах, в том числе, в Варшаве, Кракове, Белостоке, Гданьске, Познани.

В Литве есть полностью белорусскоязычная школа - Гимназия имени Франциска Скорины в Вильнюсе. В литовской столице также открыты белорусская частная школа и школа выходного дня. В Латвии почти 30 лет существует Рижская белорусская школа имени Янки Купалы.

Несколько частных белорусских школ в последние пару лет появились в Грузии. Они работают в Тбилиси и Батуми. В этом учебном году в Батуми белорусская школа открылась на базе многофункционального пространства "аКсяродак". Три дня в неделю ее ученики занимаются в белорусскоязычной школе, два - в грузинско-французской.

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