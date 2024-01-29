Чем увлекаются немцы и какие традиции хотят сохранить?
Что общего между органной музыкой, почтовыми голубями, цирком, акушерством и поэтическим слэмом?
Нематериальное наследие
Десять лет назад в Германии начали осуществлять программу ЮНЕСКО по сохранению Нематериального наследия (Immaterielles Kulturerbe). За это время в федеральный список включено полторы сотни обычаев, праздников, навыков и профессий. Среди них - виноделие.
Киоски в Рурской области
Свои списки есть также в немецких землях. Например, в Северном Рейне - Вестфалии этот статус присвоили, в частности, детским футбольным площадкам, обычаям на День Святого Мартина, планетариям и... питейным киоскам, особенно популярным в Рурской области.
Современный танец
Десять немецких традиций, в свою очередь, уже включены в международную программу UNESCO Intangible Cultural Heritage Lists - в частности, современный танец. Существенный вклад в развитие этого стиля внесла танцовщица и педагог Грет Палукка.
"Пассионы" в Обераммергау
Что еще внесено в федеральный список в Германии? Одним из первых в 2014 году стал спектакль "Страсти Господни" в баварской деревне Обераммергау. Ставится местными жителями раз в десять лет. Первые "Пассионы" прошли около 400 лет назад после эпидемии чумы.
Фастнахт
Швабско-алеманнский фастнахт - так называют карнавал перед Великим постом в юго-западных землях Германии. Участники шествий носят такие традиционные костюмы и деревянные маски.
Рейнский карнавал
Рейнский карнавал зародился еще в XIII столетии в землях, расположенных вдоль среднего и нижнего течения Рейна в западной части Германии. Самыми известными городами, где поддерживают эти традиции, являются Кельн, Дюссельдорф, Майнц и Бонн.
Обычаи лужицких сербов
Лужицкие сербы живут в Бранденбурге и Саксонии. В течение года они особым образом отмечают многие праздники - например, устраивают конные процессии на Пасху. Народные традиции лужичан также признаны в Германии нематериальным наследием.
Соколиная охота
Эта разновидность охоты, для которой используют прирученных хищных птиц, имеет давние корни в Германии. Требует особых навыков, знаний, чуткости и терпения. В немецком Обществе соколиной охоты (DFO) состоит около 1700 членов.
Чай по-фризски
Во всей Германии можно купить особую смесь для крепкого восточно-фризского чая. Этот традиционный чай региона Северного моря следует готовить по особому рецепту, добавляя сливки и белый леденцовый сахар.
Легенда о Крысолове
Местом действия одной из самых известных немецких легенд Средневековья является город Гамельн в Нижней Саксонии, где хранят память об истории Гамельнского крысолова и пропавших детей - проводят ежегодный фестиваль и много других мероприятий.
Акушерство
Первое в мире свидетельство об этой профессии датировано третьим тысячелетием до н.э. Так выглядели роды в Германии в Средние века. В наше время акушерки или акушеры не только принимают роды, но и сопровождают женщин во время беременности и после родждения ребенка.
Принцип "Кашперле театра"
Каспер или Кашперле - так зовут одного из главных героев немецкого фольклора и традиционного театра марионеток. Такие кукольные театры есть во многих местах в Германии - сохраняют традиции и затрагивают новые современные темы.
Часовое дело
Часовых дел мастера из Германии пользуются признанием во всем мире. Сейчас в Германии работает около 2600 часовых мастерских, в которых используют традиционные материалы и знания, накопленные за много столетий.
Телеграфия Морзе
Аппарат Морзе был изобретен в 1838 году и назван именем одного из создателей. Решающую роль в создании кода для этого телеграфа сыграл немецкий инженер Фридрих Герке. В Германии традиции использования азбуки Морзе поддерживают многочисленные энтузиасты-радиолюбители.
Почтовые голуби
В списке есть еще один более старый способ относительно быстрой передачи информации на большие расстояния - почтовые голуби. Разведением этих птиц в Германии сейчас увлекается около 28 тысяч человек.
"Песня горняка"
"Счастливо вернуться наверх!" ("Glück auf!") - так звучит приветствие немецких горняков. Оно также используется в гимне "Штайгерлид". Традиции совместного исполнения этой песни XVI века хорами горняков признаны в Германии нематериальным наследием.
Органы и органная музыка
Органная музыка и традиции строительства инструментов для исполнения этих произведений в Германии начали развиваться еще во времена барокко и сейчас являются неотъемлемой частью немецкого культурного ландшафта.
Поэтический слэм
Одна из самых новых традиций в немецком списке нематериального наследия - поэтри-слэм. Первый такой творческий конкурс поэтов прошел в США в 1986 году. В 1990-х годах получил распространение в Германии - стране, где в Средние века были популярны турниры миннезингеров.
Кочующие пастухи
В наши дни эта профессия стала очень редкой, но когда-то была широко распространена в Германии. Стада овец, которые пастухи перегоняют от пастбища к пастбищу почти круглый год, сейчас сохранились в Баден-Вюртмеберге и Баварии.
Методика Кнейппа
Немецкий католический священник Себастьян Кнейпп разработал свою оздоровительную систему водолечения в середине позапрошлого века. Эта методика пользуется популярностью до сих пор.
Дарсские двери
Такие деревянные двери, украшенные резными изображениями и орнаментами, традиционно производят для домов на немецком полуострове Фишланд-Дарс-Цингст на побережье Балтийского моря. Навыки местных столяров признаны в Германии нематериальным наследием.
Плетение
Плетение входит в число древнейших ремесел в истории человечества. В Германии наиболее широко распространены традиции производства коробов, корзин, мебели и других изделий из ивового прута. Профессия изучается в ремесленных училищах.
Плотовой сплав
Такой способ транспортировки древесины был распространен в Германии до второй половины прошлого века - бревна сплавляли, например, из Шварцвальда по Неккару и Рейну до Северного моря. Сейчас традиции сохраняют разные исторические общества.
Ремесленное пивоварение
Современные пивовары в Германии сохраняют давние традиции своего ремесла и одновременно совершенствуют процессы, разрабатывают новые рецепты и заботятся о региональном разнообразии сортов и видов немецкого пива.
Немецкий хлеб
Где пиво, там и хлеб. Своими хлебными традициями и разнообразием в Германии очень гордятся. В базу данных Немецкого института хлеба внесено 3200 сортов! Каждый год здесь также выбирают хлеб года. В 2024 году - пшеничный цельнозерновой. На этом и закончим...