"Человек - глыба". В Екатеринбурге задержан Евгений Ройзман

Евгению Ройзману грозит до десяти лет тюрьмы якобы за дискредитацию армии РФ. DW рассказывает, чем занимался Евгений Ройзман и за что его любили избиратели.

В среду, 24 февраля, полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Известного политика подозревают в дискредитации вооруженных сил России (ч.1 ст. 280.3 УК РФ). Сам Ройзман заявил, что уголовное дело возбудили из-за одной его фразы - "вторжение России в Украину". После обысков в его квартире и фонде, а также связанном с ним музее Ройзмана доставят в Москву для следственных действий.

DW - об основных моментах биографии Евгения Ройзмана.

"Назвал войну войной"

Оппозиционный политик Евгений Ройзман уже в среду может быть доставлен в Москву для проведения следственных действий, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД Москвы. Там заявили, что его подозревают в совершении "публичных действий, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил РФ". "За то, что назвал войну войной", - коротко объяснил журналистам причину своего задержания сам Ройзман, выходя из дома в сопровождении следователей.

Утром 24 августа следователи пришли с обыском в екатеринбургскую квартиру политика. Позднее обыск провели также в благотворительном "Фонде Ройзмана", гараже и музее "Невьянская икона", где выставлены экспонаты из личной коллекции Ройзмана. "Ничего не было обнаружено, никаких ценностей, никаких денежных средств, никакого имущества, следователи ничего не изъяли, кроме мобильного телефона" - сообщил журналистам адвокат Владислав Идампажапов.

После обысков прокремлевские Telegram-каналы стали публиковать фотографии личных вещей Евгения Ройзмана. В частности, они сообщили о найденных визитках зарубежных дипломатов. На вопрос журналиста издания 66.ru, носит ли дело политический характер Идамжапов прислал ему фото из кабинета следователя. На плакате в кабинете изображен организатор "красного террора" Феликс Дзержинский с подписью "Будьте зорки и бдительны".

"Не либерал, но свободолюбивый"

Евгений Ройзман - известный оппозиционный политик из Екатеринбурга. В 2003 году он набрал достаточно голосов, чтобы стать депутатом Госдумы. Он должен был выдвигаться в нижнюю палату парламента и в 2007 году, но партия "Справедливая Россия" в последний момент вычеркнула его из списка.

В 2013 году Евгений Ройзман стал мэром Екатеринбурга Фото: picture-alliance/dpa

В 2013 году Евгений Ройзман стал мэром Екатеринбурга, победив на выборах кандидата от "Единой России", поддержанного губернатором. В должности главы города он, например, проводил личный прием граждан. На этом посту он продержался всего пару лет. Летом 2015 года законодательное собрание Свердловской области ликвидировало должность главы Екатеринбурга. После отставки он стал вести программу "Личный прием" на радиостанции "Эхо Москвы".

"Человек закаленный, сильный, брутальный, с характером. Общественный деятель из народа, народный политик, - описывает Ройзмана политтехнолог Константин Калачев. - Не либерал. Но человек свободолюбивый". По его словам, в политике Ройзман шел на компромиссы и доказывал свою системность, но при этом не жертвовал "своей субъектностью и принципами".

Благотворитель и общественный деятель

Евгения Ройзмана знают в России не только как политика, но и как общественного деятеля. С конца 1990-х до 2014 года он руководил фондом "Город без наркотиков". Эта организация собирала информацию о наркодилерах и занималась реабилитацией наркозависимых. За фондом тянулась череда скандалов из-за методов, которые там использовали. Сотрудников "Города без наркотиков" в частности судили за применение насилия и незаконное лишение свободы по отношению к подопечным.

С 2015 года политик руководит "Фондом Ройзмана". Эта благотворительная организация поддерживает родителей неизлечимо больных детей и помогает тем, кто попал в беду, говорится на сайте фонда . Среди тех, кто поддерживает фонд, упоминают актер Леонид Ярмольник, певец Гарик Сукачев и журналист Михаил Козырев.

"Ройзман - настоящая глыба и очень влиятельный человек, который был заметен не только в политике, - комментирует арест своего друга политик Максим Резник. - Он делал такие вещи, которые вызывают естественную положительную реакцию у любого, у кого есть сердце и хотя бы одна извилина не в виде буквы Z в голове. Он спасал детей и просто делал очень много хорошего".

"Ройзман - очень настоящий"

До задержания Евгений Ройзман активно вел свои соцсети, посты в которых часто становились мемами. Часто он матом отвечал на твиты представителей властей РФ и телепропагандистов, за что не раз подвергался бану со стороны Twitter. Его последний перед задержанием пост в Telegram - анекдот о сварщиках и сыне депутата.

У Ройзмана больше 600 тысяч подписчиков в Twitter и больше 200 тысяч - в Instagram, но его реальная известность еще больше, считает Константин Калачев. "Его задержание сделает его еще популярнее, - говорит политолог. - Героизация Ройзмана как противника войны в будущем может оказаться не в интересах власти, но и терпеть его высказывания оказалось невозможным".

"Он просто такой, какой есть, - объясняет стиль коммуникации и популярность своего "старшего товарища" Максим Резник. - Он ничего специально не делает. Чтобы общаться с властью и любым другим человеком, нужно просто быть самим собой. Ройзман - очень настоящий, как и Навальный, Яшин и Кара-Мурза. На это в России сейчас большой спрос, потому что фальшь заполнила все".

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