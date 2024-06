Чехия: РФ стоит за попыткой поджога автобусов в Праге

После ареста подозреваемого в попытке поджога автобусов в Праге власти Чехии обвинили Москву в причастности к этому преступлению. "Это не только возможно, но и очень вероятно, что Россия замешана в этом деле", - заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в эфире чешского телевидения после заседания национального совета безопасности в понедельник, 10 июня.

Поджог автобусов удалось пресечь

Он сообщил, что 6 июня была совершена попытка поджога автобусов пражской компании общественного транспорта, она не увенчалась успехом благодаря быстрым действиям сотрудников. "Все указывает на то, что это было организовано и финансировано из-за границы", - указал Фиала. Он поблагодарил спецслужбы и полицию за "исключительно хорошую и профессиональную работу". По словам чешского премьера, расследование продолжается.

Между тем, по данным полиции, подозреваемый в совершении поджога был задержан в минувшие выходные. Речь идет о 26-летнем гражданине иностранного государства, он приехал в Чехию несколько дней назад. Суд принял решение о его предварительном заключении по обвинению в совершению террористического преступления, указывается далее. В случае признания вины ему грозит до 20 лет тюрьмы. Как отмечает агентство dpa со ссылкой на неофициальную информацию, задержанный является выходцем из Южной Америки.

Поддержка Чехией Украины

Чехия входит в число убежденных сторонников Украины, обороняющейся от российского вторжения. Среди прочего власти этой страны организовали закупку 800 тысяч боеприпасов для Украины у третьих стран и привлекли к этой инициативе десятки других союзников Киева.

Американская газета The New York Times 26 мая написала о росте числа диверсионных операций в Европе, которые представители разведки США и их союзников связывают с Россией. По мнению западных спецслужб, эти операции могут быть частью российской кампании, направленной на подрыв поддержки Украины в войне против России. В основном, как утверждает издание, российские спецслужбы совершали поджоги на разных объектах. В их числе склад в Англии, завод по производству красок в Польше, дома в Латвии и мебельный магазин IKEA в Литве. Но люди, которых подозревают в работе на РФ, также могли планировать нападения на американские военные базы. Ранее Financial Times также писала, что Россия планирует теракты и диверсии в Европе. В начале июня сообщалось, что Запад готовит ответ на российские акции саботажа в Европе.