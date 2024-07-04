Чехия перестала признавать небиометрические паспорта РФ

Въезд в Чехию россиян с 3 июля возможен только по биометрическим паспортам. Глава МИД Ян Липавский сообщил, что решение связано с угрозами безопасности.

С 3 июня Чехия перестала признавать заграничные паспорта РФ без биометрических данных. "Если гражданин России появляется в Чехии с небиометрическим паспортом, то он находится здесь нелегально, и мы пытаемся решить, что с ним делать. Небиометрические паспорта гораздо проще модифицировать и подделать", - цитирует агентство CTK заявление представительницы МИД Чехии Марианы Вернеровой в четверг, 4 июля.

Глава МИД Чехии указал на угрозу диверсий

В свою очередь министр иностранных дел страны Ян Липавский сообщил, что решение связано с угрозами в сфере безопасности. "Безопасность является приоритетом для нашего правительства. Мы не будем ждать очередной диверсии. Каждый, кто хочет остаться в нашей стране, должен проявить себя заслуживающим доверия", - написал он в соцсети X.

По словам Липавского, россиянам недостаточно паспортов без биометрических данных. Именно такими документами среди прочих "пользовались убийцы из Врбетице", добавил он, напомнив о взрывах на оружейных складах в 2014 году, в которых Прага обвиняет сотрудников российской военной разведки.

Одновременно власти Чехии призвали принять аналогичные меры другие европейские страны, указывает CTK. Между тем, официальный документ о непризнании небиометрических российских паспортов в Чехии пока не опубликован.

Взрывы на складах боеприпасов во Врбетице

В октябре и декабре 2014 года произошли взрывы на оружейных складах в деревне Врбетица. В результате погибли два чешских гражданина и, по данным Праги, был нанесен ущерб в размере 1 млрд чешских крон.

В апреле 2021 года тогдашний премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел страны Ян Гамачек сообщили о доказательствах причастности российской военной разведки к этим взрывам. В связи с этим Прага выслала тогда 18 российских дипломатов. Москва в свою очередь отвергла все выдвинутые против нее обвинения и заявила о высылке 20 чешских дипломатов.