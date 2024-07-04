  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаЧехия

Чехия перестала признавать небиометрические паспорта РФ

Ольга Лебедева
4 июля 2024 г.

Въезд в Чехию россиян с 3 июля возможен только по биометрическим паспортам. Глава МИД Ян Липавский сообщил, что решение связано с угрозами безопасности.

https://p.dw.com/p/4ht2E
Заграничный паспорт РФ
Заграничный паспорт РФФото: Ian Iankovskii/Zoonar/picture alliance

С 3 июня Чехия перестала признавать заграничные паспорта РФ без биометрических данных. "Если гражданин России появляется в Чехии с небиометрическим паспортом, то он находится здесь нелегально, и мы пытаемся решить, что с ним делать. Небиометрические паспорта гораздо проще модифицировать и подделать", - цитирует агентство CTK заявление представительницы МИД Чехии Марианы Вернеровой в четверг, 4 июля.

Глава МИД Чехии указал на угрозу диверсий

В свою очередь министр иностранных дел страны Ян Липавский сообщил, что решение связано с угрозами в сфере безопасности. "Безопасность является приоритетом для нашего правительства. Мы не будем ждать очередной диверсии. Каждый, кто хочет остаться в нашей стране, должен проявить себя заслуживающим доверия", - написал он в соцсети X. 

По словам Липавского, россиянам недостаточно паспортов без биометрических данных. Именно такими документами среди прочих "пользовались убийцы из Врбетице", добавил он, напомнив о взрывах на оружейных складах в 2014 году, в которых Прага обвиняет сотрудников российской военной разведки.

Одновременно власти Чехии призвали принять аналогичные меры другие европейские страны, указывает CTK. Между тем, официальный документ о непризнании небиометрических российских паспортов в Чехии пока не опубликован.

Взрывы на складах боеприпасов во Врбетице

В октябре и декабре 2014 года произошли взрывы на оружейных складах в деревне Врбетица. В результате погибли два чешских гражданина и, по данным Праги, был нанесен ущерб в размере 1 млрд чешских крон.

В апреле 2021 года тогдашний премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел страны Ян Гамачек сообщили о доказательствах причастности российской военной разведки к этим взрывам. В связи с этим Прага выслала тогда 18 российских дипломатов. Москва в свою очередь отвергла все выдвинутые против нее обвинения и заявила о высылке 20 чешских дипломатов.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Логотип международной банковской системы SWIFT

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

Санкции, введенные западными странами против России за нападение на Украину, затронули самые различные сферы российской экономики. Ограничения ввели и западные частные компании. Фотогалерея DW.
Политика31 марта 2022 г.19 фото
external

Россиянам перестанут выдавать гуманитарные визы в Германию?

Россиянам перестанут выдавать гуманитарные визы в Германию?

Германия приняла больше россиян, выступающих против войны в Украине, чем другие страны ЕС. Но и здесь активисты из России стали все реже получать гуманитарные визы. Некоторые опасаются, что скоро страна может вообще прекратить их выдавать.
9 декабря 2023 г.03:36 мин.
Милош Земан на церемонии инаугурации в Праге 8 марта 2018 года

Экс-президент Чехии: Сближение с Путиным - главная ошибка в моей карьере

Экс-президент Чехии: Сближение с Путиным - главная ошибка в моей карьере

Милош Земан назвал российского президента Владимира Путина "неразумным человеком", который нанес ущерб своей стране.
Политика6 ноября 2023 г.
Показать еще