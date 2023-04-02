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Министр обороны Чехии Яна ЧерноховаФото: Jaroslav Svoboda/CTK/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Чехия не возражает против посредничества Китая в Украине

Александра Иванова
22 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 2 апреля.

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На 403-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 2 апреля (время московское).

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Вторая группа артиллеристов ВСУ завершила в обучение на 155-мм самоходной артиллерийской установке AS90 в Великобритании. Об этом сообщает в Twitter министерство обороны Соединенного Королевства, отмечая, что эта обучающая программа является частью "неизменного обязательства Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе против России".

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В Кремле объявили о проведении президентом РФ Владимиром Путиным полноформатного совещания Совета безопасности на следующей неделе. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов. Указывается, что тема совещания будет названа позже. Последний раз полноформатное заседание Совбеза РФ проводилось в октябре 2022 года, напоминает газета "Коммерсант".

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Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что не против посредничества Китая в мирном урегулировании в Украине. Выступая в эфире чешского телевидения, она подчеркнула, что, по ее мнению, на Россию необходимо оказывать давление. Она не станет возражать, если Пекину удастся осуществить посредничество на пути к миру, добавила министр.

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Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев раскритиковал бывших высокопоставленных представителей правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и профсоюзов за призывы начать мирные переговоры между Москвой и Киевом. "Этот призыв к миру - не первоапрельская шутка. Это цинизм чистой воды по отношению к многочисленным жертвам российской агрессии", - заявил дипломат в интервью агентству dpa. По его мнению, такие инициативы преследуют лишь одну цель: "скрыть преступления России и, соответственно, ответственность российского режима".

1 апреля сын экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта (Willy Brandt), историк Петер Брандт (Peter Brandt), а также экс-глава Немецкого объединения профсоюзов (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB) Райнер Хоффман (Rainer Hoffmann) и бывший депутат бундестага от СДПГ Михаэль Мюллер (Michael Müller) обнародовали обращение к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz) под названием "Установить мир!". Они призвали правительство ФРГ вместе с Парижем убедить в особенности Бразилию, Китай, Индию и Индонезию выступить посредниками и добиться прекращения огня.

Хроника событий 2 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 1 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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