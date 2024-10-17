Чехия продолжит закупку боеприпасов для Украины

Нидерланды выделят более 271 млн евро на артиллерийские снаряды для Киева. Чешская инициатива по закупке боеприпасов будет продолжена в 2025 году.

Главы правительств Чехии, Дании и Нидерландов согласились в 2025 году продолжить инициативу по снабжению боеприпасами Украины, начатую Прагой. Об этом в четверг, 17 октября, говорится в заявлении, опубликованном премьер-министром Чехии Петром Фиалой в соцсети X. Под документом - также подписи его датской коллеги Метте Фредериксен и главы нидерландского кабмина Дика Схофа.

"Мы призываем другие страны сделать то же самое. Это - в интересах безопасности всей Европы", - подчеркнул Фиала.

В общей сложности 18 стран, включая Германию, Канаду и Португалию, собрали к июню 1,8 млрд долларов (1,66 млрд евро) для закупки 500 000 боеприпасов для Украины, в частности крупнокалиберных снарядов для артиллерии и танков, напоминает агентство AFP.

Срочные поставки были необходимы "для подтверждения наших долгосрочных обязательств перед Украиной", пояснили главы правительств. Инициатива частично восполняет нехватку боеприпасов в связи с тем, что ЕС не выполнил обещание поставить Украине миллион снарядов к концу марта, уточняет агентство.

Нидерланды выделят более 271 млн евро на артиллерийские снаряды

Схоф в свою очередь отметил, что на данном этапе страны собираются направить Киеву больше артиллерийских боеприпасов крупного калибра. Нидерланды выделят более 271 млн евро на артиллерийские снаряды. "Таким образом мы помогаем Украине поддержать запас боеприпасов до 2025 года и стимулируем европейскую оборонную промышленность к дальнейшему росту", - написал премьер в сети X.

В феврале президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности предложил закупить в третьих странах 500 тысяч 155-миллиметровых и 300 тысяч 122-миллиметровых снарядов для Украины. Первая партия боеприпасов прибыла в Украину в июне.