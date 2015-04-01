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Чего ждать от отдыха в Турции – "Заповедник" в отпуске

25 августа 2024 г.

Ким Чен Ын, Александр Лукашенко и Владимир Путин в гостях у Эрдогана наслаждаются турецким гостеприимством в последние дни лета. – Хорошо сидим! – Не Майами, конечно, но и не Гаага. – Место – супер! По погоде – вроде Сочи! Только денег не дают.

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Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов мск).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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О программе

Ворона, Заяц, Волк и Филин - герои сатирического шоу DW "Заповедник"

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со звериной добротой анализируют новости, пытаясь ответить на вопрос: сошли политики с ума или же им достался недостойный их народ?

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