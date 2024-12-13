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CBS: Си Цзиньпин не поедет на инаугурацию Дональда Трампа

Александра Иванова
13 декабря 2024 г.

По сведениям CBS News, председатель КНР не планирует поездку в Вашингтон на инаугурацию Трампа. Ранее телеканал передавал, что избранный президент США лично пригласил на нее Си.

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Председатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си ЦзиньпинФото: Adriano Machado/REUTERS

Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин не поедет в январе в Вашингтон на инаугурацию Дональда Трампа на пост президента США. Об этом сообщает на своем сайте в четверг, 12 декабря, американский телеканал CBS News со ссылкой на источники. Ранее телеканал передал, также со ссылкой на источники, что Трамп отправил Си личное приглашение на церемонию вскоре после своей победы на выборах главы государства в ноябре.

Между тем посол Китая в США, а также его супруга, как ожидается, по традиции будут гостями на инаугурации президента Соединенных Штатов, которая пройдет в столице 20 января 2025 года, следует из публикации. По словам собеседников телеканала, к китайскому дипломату могут присоединиться еще несколько чиновников из Пекина.

Ни посольство КНР в США, ни представители команды Трампа к моменту публикации не комментировали официально ситуацию вокруг приглашения Си Цзиньпина на инаугурацию Дональда Трампа. Утром 12 декабря, отвечая на вопрос о том, пригласил ли Си на инаугурацию, будущий пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала в эфире телеканала Fox News, что не знает этого. При этом она подтвердила, что другие мировые лидеры были приглашены.

Со своей стороны пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в тот же день, 12 декабря, указал, что президента РФ Владимира Путина на инаугурацию Трампа не приглашали. "Нет, не направлял", - цитирует агентство "Интерфакс" ответ Пескова на вопрос журналистов о приглашении Трампа президенту.

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