Часы Судного дня остались рекордно близко к "полуночи"

Стрелки Часов Судного дня остались на отметке 90 секунд до "полуночи", символизирующей глобальную катастрофу для человечества, сообщил во вторник, 23 января, американский журнал "Бюллетень ученых-атомщиков " (Bulletin of the Atomic Scientists).

В прошлом году стрелки были передвинуты на эту отметку из-за угрозы возможной ядерной эскалации войны в Украине. 90 секунд до "полуночи" - их самое близкое к глобальной катастрофе положение за всю историю часов, напомнили ученые. "Наше решение не следует воспринимать как знак того, что ситуация в области международной безопасности улучшилась. Вместо этого лидеры и граждане всего мира должны воспринять это заявление как суровое предупреждение и срочно отреагировать", - подчеркнули авторы анализа.

"Зловещие тенденции продолжают указывать миру на глобальную катастрофу. Война в Украине, а также широко распространенная и растущая зависимость от ядерного оружия увеличивают риск ядерной эскалации", - говорится в заявлении. Аналитики подчеркнули, что Китай, Россия и США тратят огромные средства на расширение либо модернизацию своих ядерных арсеналов, увеличивая постоянную угрозу начала ядерной войны из-за ошибки или просчета.

Региональные конфликты, изменение климата и риски ИИ

Среди других рисков для человечества авторы публикации назвали продолжающееся обогащение Ираном урана до уровня, близкого к оружейному, военную активность Северной Кореи, а также войну между Израилем и ХАМАС, способную "перерасти в более широкий ближневосточный конфликт и создать непредсказуемые угрозы на региональном и глобальном уровне".

Помимо непосредственно военных рисков, аналитики напомнили об угрозах, связанных с изменением климата. Нынешние усилия по сокращению выбросов парниковых газов они назвали "совершенно недостаточными" для того, чтобы избежать опасных последствий изменения климата. "Если не будет заметного увеличения усилий, человеческие страдания от изменения климата будут неумолимо расти", - говорится в публикации.

Искусственный интеллект (ИИ) авторы отчета охарактеризовали как "парадигматическую прорывную технологию", призвав приложить больше усилий для глобального управления им. "ИИ обладает огромным потенциалом для усиления дезинформации и развращения информационной среды, от которой зависит демократия. Усилия по дезинформации с помощью искусственного интеллекта могут стать фактором, который мешает миру эффективно бороться с ядерными рисками, пандемиями и изменением климата", - предупредили ученые.

Проект "Часы Судного дня" был инициирован в Чикагском университете в 1947 году создателями первой американской ядерной бомбы. Тогда часы были установлены на отметке 7 минут до "полуночи". Самое далекое от "полуночи" положение стрелок за всю историю Часов Судного дня было в 1991 году, это ознаменовало собой конец холодной войны и подписание договора о сокращении стратегических вооружений между Россией и США.

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